Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nomme Romain Loiodice au poste de Directeur du centre d’affaires entreprises de Lille

Paris, le 13 décembre 2022

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, a le plaisir d’annoncer la nomination de Romain Loiodice au poste de Directeur du centre d’affaires entreprises de Lille.

Romain Loiodice, 33 ans, est diplômé d’un Master Banque et Finance à l’ICN Business School de Nancy.

Il démarre sa carrière en 2014 chez BNP Paribas en tant que chargé d’affaires grandes entreprises adjoint où il restera 5 ans.

Il rejoint Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en 2021 en tant que responsable de clientèle entreprises.

Il occupe désormais le poste de Directeur du centre d’affaires entreprises de Lille, qui continue de renforcer ses équipes pour répondre au dynamisme économique de la région et pour accompagner au mieux les entrepreneurs dans leurs projets de développement.

L’agence Change accompagne depuis avril le Crédit Mutuel Arkéa dans la mise en place de sa nouvelle plateforme de communication.

Composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées partout en France (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…), le groupe Crédit Mutuel Arkéa couvre tous les métiers de la sphère bancaire et de l’assurance.

Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 milliards d’euros. Le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

Source : https://lareclame.fr/change/realisations/campagne-affichage-digitale-pour-changer-demain

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels s’engage pour la vitalité économique et la durabilité du territoire

En quelques années, le centre d’affaires d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels des Hauts-de-France a su s’imposer comme un acteur reconnu du développement de la région.

Grâce à des méthodes innovantes qui intègrent notamment des critères extra-financiers et favorisent les synergies, la banque d’origine bretonne revendique un engagement durable au service de l’intérêt commun et de la transition écologique et sociétale des territoires.

Source : https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/hauts-de-france-arkea-banque-entreprises-et-institutionnels-s-engage-pour-la-vitalite-economique-et-la-durabilite-du-territoire-936378.html