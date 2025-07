Entrepôts modernes et connectés : comment le label WiredScore révolutionne la logistique 4.0 en France

4.8/5 - (86 votes)

Dans un contexte où la digitalisation s’accélère et où les exigences logistiques deviennent de plus en plus complexes, les entrepôts traditionnels montrent rapidement leurs limites.

C’est pour répondre à cette transformation profonde que WiredScore, expert mondial en connectivité des bâtiments, propose désormais en France un label spécifiquement pensé pour les entrepôts logistiques.

Pourquoi la connectivité est-elle devenue essentielle dans la logistique ?

Avec la montée du e-commerce, l’automatisation des flux et la généralisation des objets connectés, disposer d’entrepôts technologiquement avancés n’est plus une option, mais une nécessité stratégique.

🚀 WiredScore lance un label inédit en France pour certifier la connectivité des entrepôts.

en France pour certifier la connectivité des entrepôts. 📡 Les entrepôts doivent être équipés de fibre rapide, d’IoT et de solutions numériques performantes.

🏢 Des leaders comme Hines, LaSalle, Panattoni et Prologis adoptent déjà ce label innovant.

🔗 La connectivité devient un facteur déterminant de compétitivité et d’efficacité opérationnelle.

Pourquoi ce label arrive-t-il maintenant ?

Le marché est prêt et la demande est forte. Selon une étude récente :

80 % des professionnels de la logistique en France considèrent qu’une connectivité fiable est désormais indispensable.

de la logistique en France considèrent qu’une connectivité fiable est désormais indispensable. 73 % souhaitent renforcer leur efficacité grâce aux technologies numériques.

souhaitent renforcer leur efficacité grâce aux technologies numériques. 67 % exigent une connexion fibre ultra-performante.

exigent une connexion fibre ultra-performante. 66 % prévoient d’intégrer l’intelligence artificielle, l’IoT et les capteurs dans les cinq prochaines années.

Quels acteurs ont déjà adopté ce label ?

Plusieurs groupes majeurs de l’immobilier industriel ont déjà intégré le label WiredScore à leurs projets logistiques en Europe :

Hines

LaSalle Investment Management

Panattoni

Prologis

SEGRO

Vengrove

En choisissant ce label, ces entreprises affichent clairement leur volonté d’offrir :

Une connectivité Internet rapide et fiable

Une excellente couverture mobile

Des technologies durables et évolutives

Des infrastructures flexibles, adaptées aux défis futurs

Témoignages des leaders du secteur

WiredScore : la connectivité, un levier de performance

Natalia Turkiewicz, Responsable Développement chez WiredScore France : « Aujourd’hui, une bonne connectivité n’est plus un avantage, c’est une base indispensable. Grâce à notre label, nous permettons aux propriétaires de prouver que leurs entrepôts sont prêts pour les besoins de demain. »

LaSalle : offrir des bâtiments adaptés aux besoins numériques

David Machut, de LaSalle Investment Management : « Nous voulons proposer à nos locataires des entrepôts connectés de haute qualité. Ce partenariat avec WiredScore reflète notre volonté d’accompagner leur transition digitale. »

Panattoni : la technologie au cœur de la stratégie logistique

Oliver Winchcombe, chez Panattoni : « Pour nous, impossible de parler de logistique moderne sans infrastructures technologiques solides. Le label WiredScore garantit que nos entrepôts sont adaptés à l’automatisation et aux outils d’intelligence artificielle. »

SEGRO et Vengrove : des entrepôts conçus pour l’avenir

Stuart McCallion, chez SEGRO : « La connectivité numérique est une priorité dans tous nos projets. Avec WiredScore, nous assurons des espaces logistiques durables et capables d’évoluer avec le temps. »

Miranda Hammond, de Vengrove : « Notre objectif est de créer des entrepôts qui dépassent les attentes, que ce soit en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le label WiredScore nous aide à garantir cette ambition. »

Qui soutient cette initiative ?

De nombreux partenaires accompagnent déjà le développement du label WiredScore à l’échelle européenne :

Hines

LaSalle Investment Management

Panattoni

Prologis

SEGRO

Vengrove

Aviva

British Land

Hillwood

Oxford Properties

Rohan Holdings

Et bien d’autres

Qui est WiredScore ?

Fondée en 2013 à New York, WiredScore s’est imposée comme une référence mondiale dans l’évaluation de la connectivité des bâtiments. Avec plus de 93 millions de m² certifiés dans plus de 40 pays, WiredScore accompagne déjà des milliers de clients internationaux.

Connectivité, un critère désormais incontournable

Pour rester compétitifs, les entrepôts doivent aujourd’hui offrir une infrastructure numérique performante.

Le label WiredScore apporte une nouvelle norme de qualité qui valorise les sites logistiques modernes et connectés.

Des leaders tels que Hines, LaSalle, Panattoni et Prologis soutiennent déjà cette démarche, preuve de l’importance croissante de la connectivité dans le secteur.

Envie de préparer vos entrepôts pour les défis de demain ? Intégrez les standards WiredScore dès aujourd’hui pour renforcer la performance et l’attractivité de vos espaces logistiques.