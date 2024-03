Facebook et l’avenir des réseaux sociaux : réalité augmentée et virtuelle

Contenu









Dans un monde en constante évolution, les géants de la technologie tels que Facebook cherchent toujours à innover pour rester en tête de la course. C’est dans cette optique que Facebook, désormais nommé Meta Platforms ou simplement Meta, se tourne vers l’avenir des réseaux sociaux et la réalité augmentée/virtuelle.

Le pivot vers une nouvelle ère numérique

À plusieurs reprises, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a clairement exprimé son enthousiasme et sa foi en la réalité augmentée et virtuelle comme moteurs du futur. La raison de cette offensive est de donner vie à ce qu’il appelle le « métavers », un espace numérique interactif qui fusionne divers aspects du monde réel et virtuel.

Afin de concrétiser ses ambitions, la société investit massivement pour développer sa gamme de produits Oculus ainsi que dans d’autres technologies liées à la réalité virtuelle/augmentée. Dans les prochaines années, Meta prévoit de consacrer une importante part de ses ressources financières et humaines au développement de cette nouvelle plateforme.

L’impact sur les réseaux sociaux

En concentrant ses efforts sur la réalité augmentée et virtuelle, Meta vise à créer une expérience sociale plus immersive et connectée pour les utilisateurs. Ainsi, les interactions entre individus ne se limitent pas aux textes, images et vidéos partagées, mais deviennent bien plus tangibles avec l’émergence de plateformes utilisant la réalité augmentée/virtuelle.

L’intégration dans les applications existantes

Au-delà du développement d’un métavers indépendant, l’entreprise travaille également à intégrer les fonctionnalités de réalité augmentée et virtuelle dans ses différentes applications telles que WhatsApp, Instagram et Messenger. Par exemple, on peut s’attendre à voir bientôt des appels vidéo en réalité augmentée ainsi que des fonctionnalités permettant d’interagir avec le monde réel de manière virtuelle.

Filtrage dynamique des informations



Les algorithmes sophistiqués pourront scruter les détails minuscules des photos et des vidéos, offrant ainsi aux utilisateurs un contenu toujours plus personnalisé et adapté à leurs intérêts.



Les publicités pourraient devenir particulièrement immersives , au point où il deviendra difficile de distinguer entre le contenu éditorial et promotionnel.

La réalité augmentée et virtuelle pourrait également encourager les utilisateurs à interagir davantage avec les marques.



Vers une réalisation multi-expérience

Pour atteindre ses objectifs concernant le futur des réseaux sociaux et la réalité augmentée/virtuelle, Meta compte se concentrer sur trois piliers principaux :



Le perfectionnement et l’amélioration continus de ses produits et services.

Une technologie de pointe en matière de réalité augmentée et virtuelle pour offrir des expériences immersives inédites aux utilisateurs.

Le développement d’un écosystème de contenu et d’applications qui s’intègrent harmonieusement dans l’environnement du métavers.



L’enjeu des appareils

La réussite de la vision de l’entreprise passera également par la mise en place et le succès d’appareils compatibles avec la réalité augmentée et virtuelle, tant sur le plan des performances que de l’accessibilité. Actuellement, les dispositifs de réalité virtuelle sont principalement axés sur les jeux vidéo et l’expérience cinématographique. Meta devra donc travailler sur sa capacité à adapter ces technologies aux besoins spécifiques des réseaux sociaux.

Des applications pour tous

Pour toucher le grand public, Meta va devoir rendre ses produits accessibles à tous. Cela signifie qu’en plus de proposer des expériences immersives de haute qualité, l’entreprise doit veiller à ce que celles-ci soient abordables pour un large éventail d’utilisateurs.

Les défis à surmonter

Afin de mener à bien son projet, Meta se trouve confronté à plusieurs défis :



Garantir la protection des données personnelles : avec l’utilisation accrue de technologies telles que la réalité augmentée et virtuelle, la question des données privées est plus importante que jamais. Les utilisateurs devront être en mesure de contrôler la manière dont leurs informations sont stockées et protégées.



S’attaquer à la régulation du contenu : dans un environnement où les expériences sont plus immersives, la question du contrôle des contenus inappropriés ou choquants devient cruciale. Meta doit donc trouver des solutions pour mieux filtrer ce type de contenus tout en respectant la liberté d’expression.



Assurer l’éthique autour de la réalité virtuelle/augmentée : pour que ces technologies bénéficient au plus grand nombre sans causer de préjudices, il est essentiel que des mécanismes éthiques soient mis en place pour encadrer le développement et l’utilisation de la réalité virtuelle/augmentée.



Un avenir prometteur

Avec ses ambitions audacieuses et sa volonté de repousser les limites de la technologie, Meta constitue potentiellement un acteur majeur de la révolution numérique qui s’étend à la réalité augmentée et virtuelle. Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir apparaître des fonctionnalités novatrices au sein de leurs réseaux sociaux préférés ainsi qu’une expérience sociale accrue.

Cependant, pour que cette élaboration se fasse sans compromettre la sécurité et le bien-être individuel, Meta va devoir faire preuve de responsabilité et d’engagement en matière de protection des données et de régulation du contenu. En somme, les enjeux ne sont pas minces, mais les opportunités offertes par la réalité augmentée et la technologie pourraient bien bouleverser les réseaux sociaux tels que nous les connaissons aujourd’hui.