Gi Group Holding : Une année 2024 marquée par la croissance et la transformation

Paris, 17 juillet 2025 – Gi Group Holding, acteur mondial des services RH et du conseil, a dévoilé ses résultats pour l’année 2024 lors du Global Banking Day, un événement dédié à la communauté financière internationale.

📈 Gi Group Holding enregistre un chiffre d’affaires record de 4,7 milliards € en 2024, porté par une croissance internationale de +34,5 % et un modèle opérationnel résilient.

🌍 L’acquisition de Kelly Services Europe dans 14 pays renforce la présence du groupe en Europe et stimule la croissance organique grâce à une offre élargie de services RH.

🤖 La plateforme GiSuite, dopée à l’IA, optimise le Recrutement NextGen et accélère la transformation digitale des processus RH, au cœur de la stratégie d’innovation du groupe.

🧠 L’activité Search & Selection se renforce dans 30 pays, répondant à une demande croissante de talents spécialisés avec une approche agile et qualitative du recrutement.

Des performances solides dans un contexte incertain

Malgré un environnement économique instable, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros, en progression de 22,7 %. L’activité internationale bondit de 34,5 %, témoignant d’une expansion réussie à l’échelle mondiale.

La marge brute atteint 662,5 millions d’euros (+18,5 %), tandis que l’EBITDA s’élève à 159 millions d’euros. Le bénéfice net s’établit à 27 millions d’euros. Hors effets exceptionnels liés à l’intégration de Kelly Europe, il grimperait à 46 millions d’euros, contre 38 millions l’année précédente.

« Nous bâtissons une organisation plus humaine, plus stratégique et résiliente », affirme Stefano Colli-Lanzi, PDG et fondateur.

Une stratégie claire et ambitieuse

1. Expansion à travers l’Europe

L’intégration de Kelly Services Europe dans 14 pays constitue un tournant majeur. Cette acquisition renforce la présence du groupe en France, au Portugal et en Suisse, tout en l’ouvrant aux marchés nordiques, du Benelux et de l’Irlande.

« Une opération décisive qui booste notre croissance et consolide notre modèle », souligne Nicola Dell’Edera, Directeur financier.

2. Modernisation du recrutement

Le cœur d’activité – le recrutement – représente 87 % du chiffre d’affaires. Il évolue selon le principe de « Smarter Proximity », misant sur la digitalisation et la spécialisation des secteurs.

« Nous adaptons nos services aux attentes actuelles, pour plus d’impact et de pertinence », explique Barbara Bruno, responsable des pratiques de recrutement.

3. Search & Selection : un pilier renforcé

Les marques Grafton et Wyser élargissent leur portée à 30 pays. Cette activité devient essentielle dans un contexte de recherche accrue de profils qualifiés.

« Nous aidons nos clients à constituer des équipes robustes et agiles », déclare Jérôme Lafuite, expert du Search & Selection.

4. Accélération numérique avec GiSuite

Grâce à l’IA et au machine learning, la plateforme GiSuite améliore les processus de recrutement. Une innovation qui propulse l’entreprise vers une nouvelle génération de services RH.

« L’innovation digitale est au cœur de notre performance », affirme Luca Giovannini, Directeur de l’innovation et des données.

Une ambition durable

Gi Group Holding investit dans des solutions RH responsables. Son objectif : maintenir son leadership tout en accompagnant l’évolution du travail de manière éthique et durable.

À propos de Gi Group Holding

Créé en 1998 à Milan, le groupe emploie plus de 8 000 personnes dans 37 pays. Avec plus de 27 000 clients, il figure parmi les leaders mondiaux du recrutement, 9e en Europe et 15e au monde selon Staffing Industry Analysts (2023).