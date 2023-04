Imprimez votre album photo en 3 minutes ? C’est possible grâce à l’album intelligent

La meilleure manière de ne pas perdre toutes ces photos que vous ramenez de vos voyages et autres est de les imprimer. Vous pouvez même leur créer un album. Tout peut arriver à votre téléphone.

Vos données peuvent être effacées par inadvertance. Par contre, vous aurez toujours vos photos si vous les avez imprimées et mises dans un album. Ce ne sera pas chronophage pour vous si vous optez pour l’album intelligent proposé par Flexilivre.

Plus de détails ici.

Tout s’y fait pratiquement de façon automatique

Vous n’avez pas certainement envie de passer des heures à créer votre album photo. Dans ce cas, tournez-vous vers un site sur lequel vous pouvez créer votre album photo en un temps record. Rendez-vous simplement sur celui de Flexilivre à cet effet. L’utilisateur peut y trier ses photos automatiquement. Le site propose également une mise en page en automatique. Vous allez donc pouvoir créer votre album rapidement.

Un nombre important de thèmes

Vous devez pouvoir immortaliser vos souvenirs de la plus belle des manières. Pour cela, vous avez besoin d’avoir à votre disposition des thèmes adaptés. Vous pouvez être sûr que vous trouverez ce qu’il vous faut sur Flexilivre. En effet, vous y avez le choix entre différents thèmes. Il peut s’agir de mariage, d’anniversaire, de voyage, d’animaux, de cuisine, d’entreprise, de sports, etc.

En choisissant le thème qui convient au moment que vous désirez immortaliser, vous réussirez la création de votre album photo. Sous le thème choisi, vous allez retrouver un nombre important de modèles d’albums. C’est à vous de choisir le modèle qui vous inspire le plus. Une fois le modèle trouvé, vous n’aurez pas à le télécharger.

Tout se fait sur la plateforme. Vous gagnerez donc du temps. Toujours dans l’optique de réussir la personnalisation de votre album, le site met à votre disposition plus de 3000 stickers. Il faut retenir que c’est la plateforme qui propose le plus de thèmes en France. Vous pouvez avoir votre album photo à partir de 6 euros sur le site.

Flexilivre est pratique

Il fait partie des sites les plus pratiques pour personnaliser votre album photo. Il vous est possible d’importer des créations au format Word, PDF ou PowerPoint pour les ajouter dans l’album que vous êtes en train de créer. Ainsi, le site ne vous limite pas dans vos choix.

Il vous permet donc de laisser libre cours à votre créativité afin d’obtenir en un temps record un album customisé et qui correspond bien à vos goûts.

Par ailleurs, il vous est aussi possible de choisir le format qui vous convient.

Entre autres, vous pouvez faire votre choix entre le grand paysage, le grand portrait, le grand carré, le petit paysage, le petit portrait, le petit carré.

Vous avez donc précisément 6 formats au choix pour créer un album à la hauteur de vos émotions. Vous pouvez alors être le plus expressif possible.

Une modélisation en 3D

Sur le site, vous pouvez obtenir une modélisation en 3D de vos photos. Eh oui, l’expérience sur le site de Flexilivre est réellement inédite. Vous n’avez qu’à porter vos lunettes pour revivre vos souvenirs en 3D. Avec Flexilivre, le passé devient le présent d’une manière assez atypique. C’est pourquoi la plateforme est autant prisée aujourd’hui.

Possibilité de choisir vos couvertures et vos finitions

Sur le site, vous pouvez choisir la couverture de votre album. Il existe aussi des finitions au choix. Entre la souple brillante, la spirale brillante, la rigide brillante ou l’agrafé brillante, c’est à vous d’opter pour ce qui vous convient le mieux.

Une livraison en 48 heures

Une fois l’album créé, on est plus pressé de l’obtenir entre les mains. C’est humain. C’est pour cela que Flexilivre a fait le choix de ne pas vous faire attendre. À cet effet, quel que soit l’album photo choisi, il vous est livré en 48 heures en moyenne. L’entreprise vous l’envoie par la Poste ou Chronopost. Toutefois, si vous choisissez l’option Vernis pour votre album photo, vous allez devoir patienter un jour de plus. Vous l’aurez 72 heures après avoir passé votre commande.

Flexilivre est mieux noté que ses concurrents

Pour cela, il faut se rendre sur le site trustpilot. Sur ce site où les utilisateurs donnent leurs avis, Flexilivre obtient une note de 4,6 sur 5. On rappelle que 27 031 avis y sont laissés au moment de la rédaction de cet article. La plupart des avis sont positifs. Cela montre à quel point il est fiable et pratique.

Nombre d’entre les utilisateurs sont impressionnés par le délai d’impression de leur album photo. Pour certains, il est facile à utiliser et permet de faire des albums photo professionnels époustouflants. Vous aussi, vous pouvez lui faire confiance pour la création des albums photo inédits.