L’Éternaute : Netflix franchit un cap avec l’IA générative au cœur de la production audiovisuelle

Netflix vient d’entamer un nouveau chapitre dans l’histoire de la création numérique. Pour la première fois, la plateforme a intégré l’intelligence artificielle générative à grande échelle dans le processus de production d’une de ses séries originales, « L’Éternaute ». Cette adaptation argentine s’appuie sur des technologies avancées pour transformer la chaîne de fabrication, de la postproduction jusqu’à certaines scènes emblématiques. Ce changement s’inscrit dans une logique plus large d’innovation technologique, marquant une étape importante pour les industries culturelles et la production audiovisuelle mondiale.

Une première dans la stratégie de production de Netflix

Le recours à l’IA générative constitue une innovation majeure pour Netflix, souvent pionnière en matière de technologies numériques. Ted Sarandos, co-directeur général du groupe, a confirmé l’information lors de l’annonce des résultats financiers du deuxième trimestre 2025. Il précise que cette technologie, bien au-delà des simples algorithmes de recommandation ou de traduction déjà connus sur la plateforme, a servi cette fois-ci directement à la création artistique du contenu original.

Cette décision découle d’un investissement croissant dans l’automatisation des étapes techniques et créatives. Netflix expérimente ainsi, depuis plusieurs années, diverses formes d’intelligence artificielle pour optimiser l’analyse de scripts, la génération automatique de sous-titres, ou encore la gestion dynamique de vignettes promotionnelles via des tests A/B. L’utilisation d’une IA générative marque cependant une montée en gamme nette, car elle touche désormais l’image même du produit culturel diffusé à l’international.

Quelles applications concrètes pour « L’Éternaute » ?

La série « L’Éternaute », basée sur la célèbre bande dessinée argentine, met en scène Buenos Aires plongée dans le chaos d’une neige toxique. Dans ce contexte fantastique, Netflix a choisi d’intégrer une séquence clé entièrement générée par intelligence artificielle : l’effondrement spectaculaire d’un immeuble. Cet exemple illustre la capacité de l’IA générative à concevoir des images inédites, difficiles à produire par des moyens traditionnels, notamment sur le plan budgétaire ou logistique.

Selon la direction de Netflix, ces outils permettent non seulement de réduire significativement les coûts liés aux effets spéciaux, à la modélisation ou au rendu visuel, mais également de tester de nouvelles écritures visuelles en un temps record. La génération de plans, d’arrière-plans ou de séquences complexes automatisées libère de nouvelles perspectives pour l’équipe créative tout en accélérant la livraison des épisodes.

Les enjeux pour la créativité audiovisuelle

L’arrivée de l’IA générative dans la fiction soulève des questions fondamentales autour du travail des artistes graphiques, storyboarders et réalisateurs d’effets spéciaux. Certains y voient un accélérateur de créativité, permettant de visualiser rapidement plusieurs variations avant de choisir l’approche finale à tourner. Grâce à l’intelligence artificielle, il devient plus simple d’explorer différents angles de caméra, styles artistiques ou ambiances lumineuses qui auraient nécessité auparavant des jours de préparation ou d’importants budgets de postproduction.

D’autres observateurs s’interrogent toutefois sur la place à accorder à ces intelligences dans le processus créatif humain. L’IA tend-elle à remplacer certains métiers sur des tâches répétitives, tout en offrant aux auteurs de nouveaux leviers de narration ? Le débat reste ouvert, mais l’expérience menée sur « L’Éternaute » marque sans conteste une étape expérimentale suivie de près par l’ensemble du secteur audiovisuel.

Gain de rapidité et maîtrise des budgets

L’une des raisons majeures évoquées par Netflix concerne l’optimisation des délais et la maîtrise relative des coûts. Les scènes générées par IA offrent la possibilité de réaliser des effets visuels complexes en quelques heures, contrairement aux semaines traditionnellement requises pour obtenir les mêmes résultats avec des équipes humaines.

Ce tournant pourrait rééquilibrer les budgets entre les différentes phases de production audiovisuelle. Moins onéreux à court terme pour certaines séquences, il permet aussi d’envisager des formats jusque-là réservés à de très gros studios équipés de capacités techniques importantes. Selon Netflix, cela ouvre la porte à davantage d’expérimentation et diversifie ainsi son catalogue mondial.

L’intégration de l’IA générative dans l’environnement Netflix

Au fil des dernières années, Netflix n’a cessé d’enrichir ses pratiques numériques, mêlant recommandation algorithmique, analyse prédictive et désormais création assistée par intelligence artificielle. L’arrivée de l’IA générative dans ses productions originales incarne pour l’entreprise une « opportunité remarquable », selon ses dirigeants, afin d’allier performance technique et diversité des contenus proposés à ses abonnés.

Cet usage de l’intelligence artificielle ne se limite pas à la seule fiction. Traduction automatique pour toucher de nouveaux marchés, synthèse vocale adaptable à chaque langue, personnalisation accrue des expériences spectateurs… Autant d’aspects où la data et l’algorithmie travaillent main dans la main avec les décideurs éditoriaux.

Automatisation de la postproduction (analyse d’images, correction colorimétrique)

(analyse d’images, correction colorimétrique) Synthèse de bande-sons adaptables en fonction du public cible

en fonction du public cible Génération instantanée de vignettes promotionnelles

Amélioration de l’accessibilité avec voix off en plusieurs langues

Cette intégration transversale de l’IA au sein de Netflix pose naturellement de nouveaux défis réglementaires et créatifs. Les syndicats du secteur surveillent de près l’évolution des effectifs et l’équilibre entre humains et machines sur les plateaux virtuels ou physiques.

Perspectives et interrogations pour les années à venir

Le cas de « L’Éternaute » ouvre une réflexion globale sur les futurs usages de l’IA dans la création audiovisuelle mondiale. Beaucoup s’interrogent sur les marges de manœuvre offertes par ces technologies, tant pour la flexibilité qu’elles introduisent que pour leur impact sur les budgets et le tissu professionnel de la filière.

Si les exemples concrets demeurent encore rares, d’autres plateformes observent attentivement ces premières tentatives menées par Netflix. Le déploiement international de l’IA générative pourrait transformer, à moyen terme, la manière dont sont pensées, conçues et distribuées les œuvres audiovisuelles, repoussant toujours plus loin les frontières entre homme et machine dans le secteur culturel.