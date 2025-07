Ocean IA, une innovation pour la protection des baleines en Polynésie

4.8/5 - (59 votes)

L’association Oceania, active depuis plusieurs années en Polynésie française, s’investit dans la sauvegarde des mammifères marins, notamment les baleines à bosse. À travers le projet Ocean IA, lancé récemment, l’intelligence artificielle s’invite au service de la préservation et du suivi de ces espèces emblématiques qui fréquentent chaque année les lagons polynésiens. Cette initiative vise à renforcer les dispositifs existants de surveillance, mais aussi à sensibiliser la population face aux menaces croissantes qui pèsent sur les cétacés.

Les baleines à bosse, une présence saisonnière fragilisée

Chaque année, entre juillet et novembre, les eaux polynésiennes accueillent des groupes de baleines à bosse venues depuis l’Antarctique. Ces géants parcourent plusieurs milliers de kilomètres afin de profiter des lagons calmes, zones privilégiées pour la reproduction et l’élevage des petits. Les femelles viennent y mettre bas, permettant à leurs baleineaux de se développer durant les premiers mois de leur vie.

Ce passage annuel dans la région attire aussi bien les scientifiques que les passionnés d’écotourisme. Toutefois, la hausse du trafic maritime et la multiplication des bateaux à grande vitesse augmentent considérablement le risque de collision. Plusieurs accidents recensés ces dernières années ont mis en évidence la vulnérabilité des baleines, confrontées à des environnements modifiés par l’activité humaine.

Des menaces persistantes : collisions et dérangement

Le contexte polynésien expose les baleines à bosse à des dangers spécifiques. La collision avec des navires reste aujourd’hui l’une des premières causes de mortalité non naturelle chez ces cétacés. L’exemple récent impliquant une jeune baleine percutée à proximité de Faa’a a suscité une vive émotion et relancé le débat autour de la réglementation maritime locale.

Outre les chocs mortels, le bruit généré par les moteurs perturbe également la communication acoustique entre baleines, essentielle à leur reproduction. À cela s’ajoutent parfois des comportements de navigation imprudents ou des approches touristiques non maîtrisées, qui peuvent déstabiliser les individus les plus sensibles.

Bateaux rapides et absence de systèmes anticollision adaptés

et absence de systèmes anticollision adaptés Difficulté à repérer les jeunes baleines en surface

les jeunes baleines en surface Bruit sous-marin nuisant à la communication des cétacés

Ocean IA : intégrer l’innovation pour mieux surveiller

L’apparition du programme Ocean IA représente un tournant pour la gestion des populations de baleines en Polynésie. Développé par l’association Oceania, ce système repose sur l’intelligence artificielle pour collecter, analyser et traiter les données issues de multiples outils de suivi, comme la photo-identification, l’écoute acoustique et le recensement génétique.

L’IA contribue à améliorer le repérage rapide des animaux signalés proches des routes maritimes principales. Grâce au traitement rapide de larges volumes de données, elle permet d’identifier les zones sensibles et d’alerter, en quasi-temps réel, les navigateurs présents dans le secteur.

Collecte automatisée des données et précision des analyses

L’un des aspects majeurs du projet vise la centralisation automatique des images, sons et positions GPS capturés sur le terrain. Des dispositifs embarqués, tels que des capteurs audio ou des caméras autonomes, transmettent continuellement ces éléments à une plateforme centrale. L’algorithme dédié classe ensuite les observations, facilite la reconnaissance individuelle des baleines et détecte les signaux atypiques pouvant indiquer un danger.

Cette démarche allège le travail manuel des chercheurs tout en accélérant le flux d’informations utiles à la prévention des incidents. Dans cette optique, Ocean IA apporte un soutien technologique inédit à la fois pour la recherche scientifique et la gestion quotidienne des risques liés au trafic marin.

Sensibilisation et implication du public grâce à la technologie

Au-delà de son volet technique, Ocean IA favorise l’éducation et la mobilisation citoyenne. Les habitants, plaisanciers et opérateurs touristiques peuvent désormais s’appuyer sur une base de données fiable et accessible afin d’adopter de meilleures pratiques lorsqu’ils naviguent près des sites fréquentés par les baleines.

En relayant régulièrement les informations recueillies via l’outil, l’association Oceania encourage une vigilance partagée. Cela traduit une évolution vers une gouvernance collaborative, où l’ensemble des acteurs locaux dispose d’indicateurs précis pour adapter ses activités et contribuer à la protection des cétacés.

Régulation du trafic et financement des initiatives locales

Face à l’urgence des enjeux, Oceania multiplie les campagnes pour faire évoluer la législation. Parmi les propositions phares figure la limitation de la vitesse des navires à 12 nœuds ou moins à proximité des îles Tahiti et Moorea pendant la période de migration. Une pétition vient appuyer cette demande auprès des autorités polynésiennes et métropolitaines, réclamant des dispositions concrètes pour réduire le nombre de collisions observées chaque saison.

Le plan global bénéficie également d’un soutien financier grâce au fonds vert national, qui a alloué près de 54 millions CFP à l’association pour mener à bien son nouveau programme Ocean Watch. Ce financement vise à consolider l’acquisition de matériel, former les équipes et déployer massivement les innovations encouragées par Ocean IA.

Action Objectif Bénéficiaires Limitation de vitesse des navires Réduire les collisions Baleines à bosse, navigateurs Mise en place de capteurs et IA Surveiller en temps réel Scientifiques, autorités portuaires Recensement et identification des individus Suivre les populations Chercheurs, grand public

Quel avenir pour la protection des cétacés en Polynésie ?

La combinaison d’innovations numériques telles qu’Ocean IA et d’engagements réglementaires témoigne d’un effort collectif pour préserver les grandes migrations des baleines à bosse. L’utilisation de technologies performantes ouvre de nouvelles perspectives pour prévenir efficacement les accidents et enrichir les connaissances sur le comportement de ces animaux marins.

L’ensemble des mesures adoptées, du contrôle du trafic à la collecte structurée de données, participe à la création d’un modèle adaptable qui pourrait inspirer d’autres écosystèmes insulaires concernés par des problématiques similaires, renforçant ainsi la protection des cétacés à l’échelle mondiale.