Le portage salarial, une option en croissance pour les indépendants

Alliant sécurité sociale du salariat et souplesse du travail indépendant, le portage salarial est une forme d’emploi très prisée en France depuis quelques années.

En effet, bon nombre de travailleurs, notamment les indépendants, optent de plus en plus pour ce statut qui leur permet de bénéficier des avantages liés au statut de salarié, tout en conservant leur autonomie.

Si vous continuez d’hésiter à opter pour cette alternative, découvrez dans ce billet tout ce que vous devez savoir sur les avantages et l’évolution du portage salarial en France.

Qu’est-ce que le portage salarial ?

Ce statut qui permet de bénéficier d’un salaire en portage salarial implique une relation professionnelle triangulaire entre l’entreprise cliente bénéficiaire de la prestation, le salarié porté qui la négocie et l’exécute, et l’entreprise de portage qui en assure la contractualisation et l’administration. Il ne faut surtout pas confondre ce type de contrat avec les contrats d’intérim.

En effet, contrairement à ces derniers, le salarié porté est autonome dans l’accomplissement de ses missions, et négocie lui-même directement son tarif de prestation avec l’entreprise cliente. Par ailleurs, c’est aussi le professionnel qui initie la relation commerciale entre ses clients et sa société de portage avec qui il s’entend au préalable sur les conditions de leur collaboration.

Fonctionnement du portage salarial

Le professionnel qui exécute ses missions dans le cadre du portage salarial est bien salarié de l’entreprise de portage salarial qui le porte le temps de la mission. Toutefois, il est à l’origine de la mission qu’il a lui-même négociée avec le client, et organise l’exécution de ses prestations en toute autonomie, sans lien de subordination opérationnel avec l’entreprise de portage.

Autrement dit, le portage salarial est une relation tripartite entre :

Un salarié porté : Son rôle est de prospecter et de négocier des missions qu’il exécutera au bénéfice de ses clients en tant que salarié porté d’une société de portage ;

Une entreprise de portage salarial : Elle conclut avec le client le contrat de prestation négocié par l’indépendant, l’embauche comme « salarié porté » pour exécuter la mission qu’il a négociée, facture au client les prestations réalisées et rémunère chaque mois le salarié porté proportionnellement au chiffre d’affaires qui découle de ses prestations.

Une entreprise cliente : Elle négocie avec le salarié porté les conditions d’exécution des prestations qu’elle souhaite lui confier et conclut un contrat commercial de prestation avec l’entreprise de Portage. Elle bénéficie, le temps de la mission, de la mise à disposition du salarié porté pour l’exécution des prestations, dans un cadre juridique licite encadré par le code du travail.

Les avantages du portage salarial

Travailler à son compte implique d’exercer son activité sous un statut juridique professionnel reconnu (Libéral, Entreprise individuelle, société de personnes ou de capitaux …). Chacun de ces régimes implique un certain nombre de contraintes liées à leur création et à leur administration (Formalités de création d’entreprise, tenue de comptabilité, déclarations sociales et fiscales, gestion de la responsabilité professionnelle …).

En optant pour le portage salarial en revanche, vous êtes libéré de ces contraintes et bénéficierez des avantages suivants :

Démarrer rapidement ses activités

Vous n’aurez pas à créer d’entreprise. Il vous suffit de contacter une société de portage pour démarrer une prestation sous 48h de votre accord avec un client.

Consacrer 100% de son temps professionnel à son métier

L’entreprise de portage salarial vous décharge de toutes formalités administratives et contractuelles : contrairement au statut freelance, vous n’aurez ni gestion commerciale, ni gestion administrative et financière, ni comptabilité à supporter.

Obtenir des avantages liés au régime des salariés

L’accès au régime des salariés est l’une des principales raisons pour lesquelles bon nombre d’indépendants se tournent de plus en plus vers les entreprises de portage. En effet, bien qu’ils continuent d’exécuter leurs missions en toute indépendance, les professionnels opérant en portage salarial bénéficient des mêmes avantages que les salariés classiques. Il s’agit notamment de la couverture sociale, des cotisations à l’assurance chômage, des congés payés, etc. Ainsi, en cas de maladie, d’accident, d’arrêt d’activité, ou encore de chômage, ils peuvent continuer à percevoir un revenu.

Accéder à une formation de qualité

Certains métiers comme le numérique sont en perpétuelle évolution. Il est donc important que les professionnels suivent de temps en temps des formations de qualité pour maîtriser les dernières nouveautés sur le marché. En optant pour le portage salarial, vous aurez systématiquement accès à ces formations grâce à vos cotisations au CPF.

Bénéficier d’un accompagnement de qualité

Opter pour le portage salarial vous permettra de bénéficier de l’assistance commerciale et juridique de votre entreprise de portage face aux difficultés que vous rencontrerez dans l’exercice de vos missions.

Quelques chiffres sur l’évolution du portage salarial en France

Apparu dans le code du travail français en 2008, le portage salarial est plus précisément réglementé et juridiquement sécurisé depuis avril 2015. Il se développe depuis cette date de façon exponentielle. À ce jour, le marché français du portage salarial est estimé à 1,7 milliard d’euros et affiche une croissance supérieure à 15% par an depuis 2015. (Source Xerfi 2022)

Le profil des salariés portés

Le portage salarial peut être adopté par toutes les personnes souhaitant travailler de façon autonome tout en bénéficiant des avantages relatifs au régime des salariés. En général, il est compatible avec les métiers d’expertise et de conseil tels que l’informatique, la communication, l’audit, le digital, le marketing, la traduction, le coaching, le management, les ressources humaines, l’ingénierie, la santé, etc.

Par ailleurs, en dehors des travailleurs actifs, les jeunes diplômés, les demandeurs d’emploi, et les retraités peuvent l’adopter. En effet, si vous venez de terminer votre formation et souhaitez travailler pour gagner de l’expérience, ou si vous êtes en quête d’un emploi stable, vous pouvez opter pour cette solution qui vous permettra de prouver vos compétences à un potentiel futur employeur lors de vos missions. Les personnes à la retraite en revanche peuvent continuer à partager leur expérience, selon leur disponibilité et générer des revenus complémentaires.