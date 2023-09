Pourquoi et comment intégrer des solutions antivol dans son magasin ?

Contenu







Que ce soit dans les supermarchés ou dans les magasins de bricolage, les vols à l’étalage prolifèrent en France. Ce fléau pour les détaillants impacte la rentabilité des points de commerce. Avec une inflation de l’ordre des 7 %, en début d’année 2023, tous les voyants sont au rouge.

Pour gagner en tranquillité d’esprit et décourager les personnes mal intentionnées, investir dans les solutions antivol constitue la solution tout indiquée.

Découvrez nos conseils pour bien les intégrer sur vos lieux de vente.

Lutte contre les vols à l’étalage : un enjeu économique et sécuritaire en France

Les statistiques sont alarmantes ! Chaque année en France, les vols à l’étalage causent d’énormes pertes financières aux détaillants. Entre 2012 et 2019 par exemple, plus de 527 271 cas de vols à l’étalage ont été enregistrés auprès de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale.

Sur le plan financier, si vous n’installez pas des accessoires antivol pour votre magasin, vous risquez d’enregistrer des pertes entre 20 et 30 % de votre chiffre d’affaires annuel. En effet, les produits non vendus se traduisent dans la plupart des cas par une diminution significative des recettes.

À l’évidence, ces actes criminels créent un environnement de travail stressant et désagréable. Aussi, cela nuit irrémédiablement à l’expérience client. Les acheteurs prennent peur à fréquenter certaines boutiques, au risque de se faire dépouiller. Dans un tel climat d’incertitude et de risques permanent, le seul bon réflexe consiste alors à adopter des mesures antivol.

Quels sont les différents systèmes antivol disponibles sur le marché ?

Face à la montée vertigineuse des vols à l’étalage, de nombreux fabricants spécialisés en sécurité mettent à la disposition des commerçants des solutions antivol, qui font de plus en plus leurs preuves. Ainsi, actuellement dans le commerce, on dénombre une variété d’accessoires antivol pour renforcer la sécurité de son magasin.

Parmi les principales catégories de dispositifs, nous retrouvons les systèmes électroniques et mécaniques (verrous de sécurité et serre-cols). Les systèmes électroniques, tels que la technologie RFID, offrent une surveillance avancée. Nous vous recommandons spécialement l’achat des étiquettes antivol (AM et RF) qui peuvent être attachées aux produits et faire office de pièges à voleurs.

Basez le choix de vos solutions et accessoires antivol sur une évaluation préalable et minutieuse de vos besoins spécifiques. En effet, prenez notamment en compte la taille de votre magasin et la particularité des produits que vous vendez.

Ensuite, selon le cas, vous pouvez chercher à collaborer avec des experts en sécurité pour obtenir une évaluation personnalisée. Leur expertise devrait en conséquence vous être d’une précieuse aide pour sélectionner les dispositifs les plus adaptés.

Cibler les produits vulnérables de votre boutique

Avant de vous procurer les systèmes antivol et de les intégrer à votre inventaire, identifiez en amont les produits les plus ciblés par les voleurs à l’étalage. Par exemple, notez que :

les produits électroniques ;

les parfums ;

et les vêtements de créateurs sont souvent en tête de liste.

À chacun de ces articles correspond un type d’accessoires antivol précis. Par exemple, les câbles alarmés conviennent aux produits électroniques. Les macarons antivol sont idéals pour sécuriser les vêtements tandis que les serre-cols sont adaptés aux flacons de parfum. Ainsi, mettez soigneusement en place vos stratégies selon les produits les plus vulnérables de votre magasin.

Une fois cette étape satisfaite, respectez fidèlement les consignes d’utilisation de sorte à bien installer lesdits dispositifs antivol. En règle générale, les fabricants font mention des modes d’utilisation sur les notices. Gardez donc à l’esprit que leur utilisation correcte garantit une efficacité maximale tout en évitant les fausses alarmes.

Assurer une bonne maintenance et un suivi régulier

Installer simplement des systèmes antivol ne sera pas suffisant pour prévenir les vols à l’étalage. En effet, vous devez aussi former votre personnel à la prévention de ces types d’infraction. Pour cela, tenez-les au courant de la bonne utilisation des dispositifs antivol dont ils auront la responsabilité de surveiller au quotidien les alertes.

De même, assurez en cas de besoin une maintenance régulière de vos solutions antivol afin de garantir 24/7 leur bon fonctionnement. Pensez en outre à mettre en place un service de suivi pour évaluer périodiquement l’efficacité de vos mesures antivol. De cette façon, vous parviendrez à adapter continuellement vos stratégies selon des besoins changeants de votre magasin.