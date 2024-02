Robinhood et la volatilité du marché : Comment l’application tire des leçons pour démocratiser l’accès aux investissements financiers ?

Contenu







Dans un contexte où de plus en plus d’investisseurs se tournent vers la bourse et les marchés financiers, l’application Robinhood connaît une popularité croissante grâce à sa facilité d’utilisation et ses frais réduits. Cependant, les récents événements de volatilité du marché ont mis en lumière certaines limitation de cette application ainsi que des défis qu’elle doit aujourd’hui surmonter pour conserver son succès auprès des particuliers. Dans cet article, nous verrons quelles sont les leçons tirées par Robinhood de ces épisodes et comment cela influence sa stratégie pour continuer à démocratiser l’accès aux investissements financiers.

Les récents événements de volatilité du marché et leur impact sur Robinhood

L’année 2020 a été marquée par d’importants phénomènes de volatilité sur les marchés financiers, alimentés notamment par la pandémie de COVID-19 et les tensions économiques internationales. Parmi les événements notables, on peut citer :

L’effondrement du marché pétrolier en avril 2020, La chute brève mais spectaculaire des actions en mars 2020, Les fluctuations importantes des valeurs technologiques en septembre 2020.

Cet environnement a conduit Robinhood à connaître une augmentation massive du nombre de ses utilisateurs mais également à devoir faire face à de nouveaux défis. En effet, l’application a été critiquée pour sa gestion des échanges durant ces périodes de forte volatilité, conduisant notamment à des limitations temporaires sur certaines valeurs très prisées par les investisseurs.

Apprentissage et amélioration : Les leçons tirées par Robinhood face à la volatilité du marché

Face à ces critiques, Robinhood s’est engagé à prendre en compte les difficultés rencontrées par ses utilisateurs et à tirer des enseignements de ces épisodes pour améliorer son offre et mieux répondre aux attentes des investisseurs individuels. Parmi les principaux axes d’amélioration identifiés par l’entreprise, on peut citer :

Renforcement des infrastructures techniques

Afin d’éviter les problèmes de disponibilité de l’application lors des pics de volatilité, Robinhood a investi dans le renforcement de ses infrastructures techniques pour garantir une expérience utilisateur optimale en toutes circonstances. Cela se manifeste notamment par la mise en place de serveurs additionnels et des tests réguliers de charge, qui permettent d’assurer la stabilité et la performance de l’application même lors des moments les plus intenses.

Amélioration de la communication avec ses utilisateurs

Pour mieux répondre aux questions et préoccupations de ses clients durant ces périodes cruciales, Robinhood a également mis en place un plan de communication et des initiatives visant à renforcer l’accompagnement et la formation des investisseurs. Cela inclut une liste de frequently asked questions (FAQ) disponibles directement sur le site, ainsi que l’amélioration du support client.

Meilleure gestion des risques

Après avoir confronté certaines limitations temporaires lors des récents épisodes de volatilité, Robinhood a également décidé d’améliorer ses dispositifs de gestion des risques et de s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché. Ainsi, l’entreprise travaille désormais en étroite collaboration avec les régulateurs financiers pour actualiser et optimiser ses procédures internes afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs individuels tout en respectant les règles du jeu.

Au delà des améliorations citées précédemment, Robinhood cherche également à développer de nouvelles fonctionnalités et offres pour élargir son rayon d’action et continuer à attirer de nouveaux utilisateurs. Parmi ces nouveautés, on trouve :

Le développement de services premium

Afin de compléter son offre gratuite attractives pour débutants, Robinhood propose désormais des plans payants comprenant des outils avancés (analyse graphique, données historiques, etc.) et options additionnelles telles qu’un accès prioritaire au service client ou encore des chances supplémentaires de remporter des actions via le programme de parrainage. Cet abonnement offre ainsi une meilleure expérience aux investisseurs expérimentés tout en générant des revenus supplémentaires pour l’entreprise.

Une présence internationale

Après avoir conquis le marché américain, Robinhood a pour ambition de s’étendre à l’international et propose d’ores et déjà ses services dans plusieurs pays, dont l’Australie ou encore le Royaume-Uni. En développant son nombre d’utilisateurs et sa présence sur les différents marchés financiers, la stratégie de démocratisation de la finance de l’entreprise pourra aller encore plus loin.

L’ajout de nouvelles options d’investissement

Robinhood entend également élargir son champ d’action en proposant de nouvelles possibilités d’investissement à ses utilisateurs, tels les fonds négociés en bourse (ETF), les devises ou encore les matières premières. Ainsi, l’application cherche à diversifier les opportunités pour ses clients et ainsi étendre ses sources de revenu.

Au final, face aux défis posés par les récents événements de volatilité du marché, Robinhood tire des leçons importantes et s’adapte pour continuer à répondre aux besoins de ses utilisateurs et contribuer ainsi à démocratiser l’accès aux investissements financiers.