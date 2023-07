Une nouvelle ferme photovoltaïque dans les Yvelines : un pas de plus vers la transition énergétique

Contenu











Installation d’un centrale photovoltaïque dans les Yvelines

Les Yvelines accueillent une nouvelle centrale photovoltaïque, quelques mois après l’inauguration de la mégaferme de Gargenville par Total.

Cette installation, située à Triel-sur-Seine, compte 44 424 panneaux solaires et vise à répondre aux besoins électriques annuels de plus de 10 000 personnes.

Qu’est-ce qu’une ferme photovoltaïque ?

Une ferme photovoltaïque est une installation composée de plusieurs panneaux solaires qui transforment directement l’énergie solaire en électricité grâce à l’effet photovoltaïque. Ces fermes permettent de produire de l’électricité propre et renouvelable, contribuant ainsi à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Les panneaux solaires sont constitués de cellules photovoltaïques qui absorbent les photons du soleil pour générer un courant électrique continu. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif grâce à un onduleur, pour être injecté dans le réseau électrique ou stocké dans des batteries.

Où se trouve la plus grande ferme photovoltaïque en France ?

La plus grande ferme photovoltaïque en France se situe actuellement dans l’Essonne, sur l’ancienne base aérienne 217, à cheval sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge. Cette installation s’étend sur 34 hectares et compte près de 70 000 panneaux solaires, avec une capacité de production annuelle de 40 gigawatts heure, soit l’équivalent de la consommation électrique de 15 000 habitants.

Le développement du solaire photovoltaïque en France

Les énergies renouvelables connaissent une progression record en 2023, en partie grâce au développement du solaire photovoltaïque. Cette tendance positive devrait se maintenir en 2024, ouvrant ainsi la voie à une production électrique plus propre et durable à l’échelle mondiale. Le nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie indique que les ajouts mondiaux de capacités d’énergie renouvelables devraient augmenter d’un tiers cette année, notamment grâce au soutien politique, à la hausse des prix des combustibles fossiles et aux préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique, amplifiées par la guerre en Ukraine.

Des initiatives pour encourager le solaire photovoltaïque

SNCF Renouvelables : La SNCF a récemment lancé une nouvelle filiale, SNCF Renouvelables, qui fera du groupe ferroviaire un producteur d’énergie solaire.

La SNCF a récemment lancé une nouvelle filiale, SNCF Renouvelables, qui fera du groupe ferroviaire un producteur d’énergie solaire. Startups innovantes : Plusieurs startups françaises contribuent au développement du solaire photovoltaïque en proposant des technologies et solutions innovantes dans le secteur de la construction et de l’énergie.

Les avantages du solaire photovoltaïque

Le développement des fermes photovoltaïques présente plusieurs avantages pour l’environnement, l’économie et la société :

Réduction des émissions de gaz à effet de serre : Le solaire photovoltaïque est une source d’énergie propre et renouvelable qui contribue à diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles et à réduire les émissions de CO2.

Le solaire photovoltaïque est une source d’énergie propre et renouvelable qui contribue à diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles et à réduire les émissions de CO2. Création d’emplois : La construction et l’exploitation des fermes photovoltaïques génèrent des emplois locaux et participent au développement économique des territoires.

La construction et l’exploitation des fermes photovoltaïques génèrent des emplois locaux et participent au développement économique des territoires. Indépendance énergétique : En augmentant la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, nous renforçons notre indépendance vis-à-vis des importations d’énergie fossile et améliorons la sécurité énergétique du pays.

En augmentant la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, nous renforçons notre indépendance vis-à-vis des importations d’énergie fossile et améliorons la sécurité énergétique du pays. Adaptabilité : Les installations photovoltaïques peuvent être réalisées sur différents types de sites, comme les toits des bâtiments, les parkings ou les friches industrielles, permettant ainsi une utilisation optimale de l’espace disponible.

La nouvelle ferme photovoltaïque des Yvelines est un exemple concret du potentiel de l’énergie solaire en France. À travers ce type de projets, nous pouvons progressivement transformer notre modèle énergétique et répondre aux défis environnementaux et économiques de notre époque. Il est essentiel de continuer à soutenir et encourager le développement des énergies renouvelables pour construire un avenir plus durable.