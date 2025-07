AI Act : Microsoft, OpenAI et Mistral AI signent le code de bonnes pratiques lancé par la Commission européenne

4.8/5 - (69 votes)

L’actualité récente met en lumière la volonté de la Commission européenne de renforcer son cadre de régulation sur l’intelligence artificielle avec le lancement d’un code de bonnes pratiques sous l’égide de l’AI Act.

AI Act : le code de bonnes pratiques divise l’écosystème européen de l’intelligence artificielle

Face à des géants mondiaux et des innovateurs européens, cette initiative vise à établir des standards pour les développeurs d’IA générative. La signature ou le refus de ce texte par diverses entreprises alimente un débat au cœur du secteur technologique.

Pourquoi la Commission européenne propose-t-elle un code de bonnes pratiques ?

La Commission européenne a souhaité accompagner le déploiement du règlement AI Act par un texte additionnel : un code de bonnes pratiques. Ce document non contraignant cible principalement les éditeurs et fournisseurs de systèmes d’IA à usage général, notamment l’IA générative. L’objectif affiché consiste à encourager des comportements vertueux et à faciliter l’adaptation du secteur aux futures obligations réglementaires prévues par l’AI Act.

Ce code se compose d’engagements volontaires portant sur la transparence, la gestion des données, la sécurité ou encore la limitation des biais algorithmiques. Destiné à servir de guide opérationnel, il vise aussi à instaurer une dynamique collaborative entre autorités européennes et acteurs technologiques, tout en préparant progressivement les entreprises à la mise en application effective de l’AI Act dans les prochaines années.

Premières signatures et contrastes entre entreprises majeures

Dès sa publication à la mi-juillet 2025, le code de bonnes pratiques a recueilli le soutien immédiat de plusieurs leaders du secteur. Microsoft, OpenAI et Mistral AI ont ainsi fait savoir publiquement leur intention de s’associer à cette démarche. Leur décision traduit une volonté d’exemplarité vis-à-vis des instances européennes et une anticipation des futures contraintes légales.

À l’inverse, certains grands groupes, dont Meta, ont choisi de ne pas intégrer ce processus. Le refus officiel confirmé par Meta souligne la persistance des divergences stratégiques autour de la régulation de l’IA sur le Vieux Continent. Cet écart entre signataires volontaristes et réserves manifestes alimente les interrogations quant à l’harmonisation future au sein de l’écosystème IA.

Microsoft, Mistral AI et OpenAI : des soutiens affichés

Afin de marquer leur adhésion, Microsoft, OpenAI et Mistral AI se sont rapidement positionnés parmi les premiers signataires à titre volontaire. Les représentants de ces sociétés voient dans ce code un moyen de valoriser leurs efforts continus pour aligner leurs pratiques aux attentes européennes. Cette posture favorise aussi la reconnaissance institutionnelle et peut contribuer à inspirer d’autres acteurs à rejoindre la démarche dans les semaines à venir.

L’implication active de Mistral AI, champion français du secteur, illustre une dynamique nationale favorable à l’encadrement collaboratif. Pour OpenAI, déjà très exposée médiatiquement, l’adhésion au dispositif peut être perçue comme une réponse aux incertitudes entourant la perception publique de l’IA générative et la conformité réglementaire à venir.

Meta : des réserves persistantes face au texte proposé

Si la plupart des grandes entreprises internationales examinaient le contenu du code depuis plusieurs jours, Meta a finalement opté pour un refus public. Selon le groupe, les engagements prévus introduiraient des incertitudes juridiques supplémentaires, dépassant même les exigences inscrites dans l’AI Act lui-même. L’entreprise estime que le cadrage volontaire n’apporte ni garanties de prévisibilité ni valeur ajoutée réelle à ses activités.

Ce rejet porte principalement sur la nature facultative mais potentiellement contraignante du texte, perçue comme source d’ambiguïté. Meta rappelle par ailleurs que son modèle Llama figure déjà parmi les solutions d’IA générative les plus suivies sur la scène internationale, sans ressentir le besoin de recourir à un engagement supplémentaire auprès de la Commission européenne.

Quels critères figurent dans le code de bonnes pratiques ?

Le contenu du code, élaboré sous l’autorité directe de la Commission européenne, englobe une série de recommandations techniques et organisationnelles. Parmi les axes principaux, on retrouve :

L’établissement de procédures robustes pour identifier et limiter les biais algorithmiques

pour identifier et limiter les biais algorithmiques L’assurance d’une transparence accrue sur le fonctionnement et l’entraînement des modèles d’IA

sur le fonctionnement et l’entraînement des modèles d’IA L’utilisation responsable des données , avec des protocoles renforcés pour garantir leur intégrité et leur traçabilité

, avec des protocoles renforcés pour garantir leur intégrité et leur traçabilité La documentation détaillée des paramètres techniques mis en œuvre lors du développement et du déploiement

L’ensemble vise à préparer les entreprises concernées à la future entrée en vigueur de l’AI Act tout en limitant les risques associés à la généralisation rapide de l’IA générative dans divers secteurs économiques.

Malgré l’absence de caractère obligatoire, cet instrument constitue dès maintenant un étalon de référence pour tous ceux qui souhaitent démontrer leur bonne volonté auprès des autorités européennes et anticiper les évolutions normatives.

Répartition des réactions parmi les principales entreprises d’IA

Un panorama des positions relevées début août 2025 met en évidence la diversité des réponses face à ce nouveau code de bonnes pratiques.

Entreprise Position vis-à-vis du code Objectifs déclarés Microsoft Signataire Affirmer l’alignement avec l’UE, anticiper la réglementation Mistral AI Signataire Soutenir les standards européens, renforcer la confiance OpenAI Signataire Se conformer dès aujourd’hui, améliorer sa réputation Meta Non signataire Dénoncer les incertitudes juridiques, rester indépendant

Chaque prise de position traduit des arbitrages internes différents, liés à la stratégie d’intégration européenne, au niveau d’exposition commerciale et technique, ainsi qu’à l’évaluation des impacts du futur cadre légal en préparation.

Alors que certaines entreprises privilégient l’anticipation collective, d’autres préfèrent attendre la version définitive et obligatoire de l’AI Act avant d’ajuster leurs politiques de développement ou de conformité.

Quel avenir pour le code de bonnes pratiques dans le contexte de l’AI Act ?

Le statut purement volontaire du code actuel laisse présager de possibles révisions au fil de sa mise en œuvre et de la montée en puissance du règlement AI Act. Plusieurs observateurs signalent que la dynamique enclenchée pourrait favoriser l’émergence de nouvelles coalitions sectorielles, voire amener à la création d’instances dédiées de suivi ou d’évaluation.

La trajectoire collective dépendra en grande partie de l’attitude des nouveaux entrants sur le marché de l’IA, de l’évolution des usages industriels et de la capacité des autorités à concilier innovation, sécurité juridique et acceptabilité sociétale. À travers ce code, la Commission européenne tente d’instaurer un dialogue ouvert destiné à structurer durablement la gouvernance du secteur.