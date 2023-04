Que faut-il savoir sur l’armoire séchante et comment la choisir en 2023?

Contenu





Travailler avec des équipements individuels humides ou qui dégagent des odeurs désagréables ne procure aucun plaisir. Heureusement, il existe aujourd’hui des moyens d’y remédier.

L’installation d’une armoire séchante collective peut grandement améliorer les conditions de travail, en zone froide, chaude, humide ou dans un atelier. Il s’agit d’un équipement sanitaire de choix pour réduire les risques professionnels.

Dans cet article, vous découvrirez les avantages que présente une armoire séchante et désinfectante collective, mais aussi les éléments à considérer pour choisir celle qui répond à vos besoins.

Armoire séchante : pour quoi et pour qui ?

Les armoires dites séchantes et chauffantes représentent une solution pratique pour assécher les équipements de protection individuelle (EPI) comme les vêtements, les gants et les chaussures de travail. Ces armoires se construisent habituellement avec de l’acier inoxydable monobloc. Elles résistent à des chocs violents et favorisent la circulation d’air chaud à l’intérieur pour un séchage rapide en quelques heures (3 à 8 heures).

De manière plus concrète, les armoires séchantes et chauffantes disposent d’un système d’aspiration de l’air extérieur capté à travers une bouche filtrante, réchauffé à une température minimale de 30 °C avant de pénétrer dans l’armoire. Elle retourne à l’extérieur du local après avoir circulé dans l’ensemble des compartiments. Chaque compartiment de rangement a été optimisé et ajusté aux nouveaux EPI pour plus de confort, avec des fonctionnalités comme une tablette haute, une double penderie et un espace de séchage pour les chaussures et les bottes.

Certains modèles d’armoires séchantes ou de vestiaires séchants disposent également de la technologie BioZone. Il s’agit d’une fonction qui assure la désinfection et la purification de l’air sans utiliser des produits chimiques. Cet équipement facilite la vie aux professionnels confrontés à des conditions humides ou pluvieuses.

Ces conditions prévalent souvent dans l’agroalimentaire, le BTP, les stations de ski, les casernes de pompiers, les aéroports et les centres techniques municipaux. Les modèles souvent proposés peuvent être utilisés par 1 à 10 personnes, selon leur taille.

Quels sont les avantages d’une armoire séchante ?

Les armoires séchantes constituent une solution de rangement de plus en plus populaire chez les professionnels qui évoluent dans certains secteurs. Vous découvrirez ici quelques-uns des avantages offerts par ces dispositifs.

Séchage rapide, hygiène et sécurité

Les armoires séchantes utilisent la chaleur pour sécher rapidement et efficacement de grandes quantités de vêtements.

Le fabricant de mobilier métallique les conçoit dans un but ultime : réduire considérablement le temps nécessaire pour sécher les vêtements par rapport aux méthodes traditionnelles.

Ces vestiaires participent à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs. En plus de sécher rapidement les vêtements, ils désinfectent et éliminent les odeurs, assurant ainsi une hygiène optimale dans des environnements humides et sales.

Économie sur les coûts

Utiliser une armoire séchante peut permettre d’économiser d’importantes sommes d’argent.

Cela vous évite de devoir racheter ou entretenir régulièrement les EPI qui s’usent plus rapidement dans des environnements humides et impropres.

En outre, de telles armoires contribuent à réduire la consommation d’énergie.

Elles disposent souvent de penderies collectives permettant de ranger un grand nombre de vêtements dans un espace restreint.

Cela permet d’optimiser l’espace et facilite leur transport sur les chantiers.

Quels critères prendre en compte pour choisir son armoire séchante ?

Le choix de la bonne armoire séchante ne s’improvise pas.

Vous devez prendre en compte un certain nombre de critères, sans quoi vous risquez de rentrer avec un équipement peu ou du tout pas adapté à vos besoins.

En bref, voici quelques éléments à analyser :

Taille et capacité : il faut veiller à choisir une armoire qui peut accueillir la quantité de vêtements à sécher et s’installer dans l’espace disponible ;

Puissance et consommation d’énergie : il faut également vérifier la puissance et la consommation d’énergie de l’armoire pour s’assurer de son efficacité, de son caractère économe et de son aspect écologique ;

Règles de sécurité : prêter attention aux règles de sécurité pour éviter tout problème lors de l’utilisation de l’armoire ;

Système de fermeture : il existe différents types de serrures (serrure à monnayeur, serrure à code, serrure à clé, etc.). Il vous revient de choisir celui qui semble le plus adapté à vos besoins ;

Accessoires intérieurs : vérifiez que l’intérieur de l’armoire dispose des accessoires nécessaires pour ranger les tenues, chaussures et équipements (support pour gant, support pour bottes, cintres de rangement, tablette pour les casques, etc.).

Par ailleurs, assurez-vous que l’armoire dispose d’un générateur BioZone pour une désinfection efficace, de tringles de rangement et d’un système de fermeture avec des charnières non dégondables. Il faut également qu’elle ait un système d’extraction de l’air humide, d’un interrupteur On/Off pour la ventilation, le séchage ou le cycle de désinfection et d’une minuterie.