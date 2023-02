PTI DATI : dans quels cas le dispositif homme mort est-il adapté ?

Parmi les équipements de Protection du travailleur isolé (PTI), la catégorie des Dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI) joue un rôle décisif. Ils donnent l’alerte en cas de situation à risque, notamment pour préserver l’intégrité physique du travailleur.

Le dispositif homme mort fait partie des équipements de PTI DATI les plus connus. Même s’il n’a pas la même importance pour tous les travailleurs isolés, son utilisation est recommandée, voire obligatoire, dans de nombreux cas.

Quand doit-on mettre en place un dispositif homme mort ?

Le dispositif homme mort est un équipement PTI DATI utilisé pour informer d’une éventuelle situation de détresse, que vivrait un travailleur isolé lors de l’accomplissement d’une mission.

Il obéit à un principe à double volet : détection d’immobilité ou de mouvement anormal, envoi de signal à une équipe dédiée. Ce principe se met en œuvre sur un laps de temps très court (30 secondes généralement), afin de réduire le temps d’intervention des tiers alertés.

Les travailleurs isolés font face à des risques de diverses natures, en fonction des tâches qu’ils exécutent. Ils sont ainsi susceptibles d’être dans des situations mettant en danger leur intégrité physique et, selon le cas, la santé ou la sécurité d’autres personnes autour d’eux. Dès lors qu’il est établi qu’un travailleur exécute une mission en étant seul, et en étant trop éloigné pour que ses collaborateurs ou ses supérieurs puissent le voir ou l’entendre, il est opportun de mettre en place un dispositif homme mort.

Le Code du travail se montre par ailleurs très explicite sur le sujet.

On lit que l’employeur a le devoir de prendre les dispositions pour garantir la sécurité et la santé des salariés, lorsqu’ils exécutent des opérations de nuit, sont isolés ou travaillent durant une période d’inactivité (article R4512-13).

En particulier, lorsqu’ils sont isolés, ils doivent disposer de moyens pour signaler une détresse dans les plus brefs délais (article R4543-19).

Quelles sont les applications les plus courantes des PTI DATI ?

Le besoin de recourir à des équipements de PTI DATI dépend principalement du secteur d’activité. Selon le contexte, la nature et les fonctionnalités précises des accessoires à utiliser pourront également varier. Pour répondre aux exigences découlant des obligations de PTI dans chaque secteur, les DATI comme ceux proposés par PV Sécurité trouvent alors une multitude d’applications.

Les secteurs dans lesquels le travailleur peut être isolé

Les règles de PTI font référence à l’ensemble des mesures et dispositions visant à protéger le salarié. L’adoption des DATI fait donc partie des mesures à prendre, mais n’est pleinement efficace que si d’autres méthodes de protection du travailleur isolé sont également déployées, en fonction des risques propres à l’activité.

Parmi les domaines dans lesquels le salarié se retrouve isolé, et a donc besoin de dispositifs de PTI DATI, figurent notamment l’industrie (ouvrier, spécialiste de maintenance des machines, etc.) ou la sécurité (agent de sécurité, gardien de prison, etc.). On peut également évoquer les métiers du nettoyage (agent d’entretien, nettoyeur de vitres en hauteur, etc.), ceux de l’entretien paysagiste (élagueur, jardinier, etc.) ou encore ceux du transport (livreur, conducteur de train, etc.).

Les différents types de DATI

L’objectif des DATI étant d’envoyer l’information qu’une situation de détresse se produit, ils peuvent prendre des formes variées et intégrer diverses fonctionnalités. Le principal critère à vérifier est que l’équipement PTI DATI soit simple à utiliser et qu’il n’encombre pas le travailleur isolé durant sa mission. Le choix d’une forme ou d’une autre s’appuie sur une analyse des risques effectuée en amont. On retrouve des DATI en forme de talkie-walkie, d’application mobile, de collier, de montre, etc.

Peu importe la forme que prend le DATI, il est attendu qu’il offre des fonctionnalités pertinentes pour les risques auxquels est exposé le travailleur isolé. En dehors du dispositif homme mort, les PTI DATI fonctionnent donc aussi comme des commandes d’urgence ou comme des détecteurs de chute.

Le dispositif homme mort est-il adapté à votre situation ?

Lorsque certains cas de détresse se produisent, chaque seconde qui passe relève parfois d’une question de vie ou de mort. Le dispositif homme mort, dispositif de détection par excellence des mouvements anormaux, s’avère précieux pour certains secteurs d’activité. Il vous concerne si votre entreprise exerce dans l’un de ces domaines connus pour les risques auxquels sont exposés les agents isolés.

Lorsqu’un travailleur isolé exécute des tâches dangereuses ou opère seul dans des conditions à haut risque, le dispositif homme mort doit être intégré à ses équipements PTI. Un ouvrier exerçant dans une fonderie, dans une station de traitement de substances toxiques, sur le toit d’un immeuble ou encore dans une chambre froide, a par exemple besoin d’équipements PTI DATI incluant un dispositif homme mort. C’est également le cas pour les travailleurs évoluant en haute montagne, sur des terrains instables ou encore à proximité d’installations électriques.

Un travailleur isolé, à qui certaines responsabilités incombent de par la sensibilité de ses missions, doit aussi être équipé d’un dispositif homme mort.

Les conducteurs de tramway ou de train, dont dépendent les vies de dizaines ou de centaines personnes, en ont notamment besoin.

Il en va de même pour les agents de sécurité ou les veilleurs de nuit dans certains établissements.

Quels sont les avantages de l’utilisation d’un dispositif homme mort ?

L’utilisation d’un dispositif homme mort est bénéfique à la fois pour le travailleur et pour l’employeur.

Les avantages de l’équipement PTI DATI dispositif homme mort pour les salariés

Pour les salariés isolés, cet équipement PTI DATI représente un gage de protection, qu’ils traversent une détresse physique (chute, blessure suite à une manœuvre ratée ou suite à une agression, etc.) ou psychologique (crise d’angoisse, claustrophobie, etc.).

Programmé pour reconnaître automatiquement une situation anormale, le dispositif homme mort envoie un signal d’urgence, sans que le travailleur soit obligé d’actionner un bouton. Bien sûr, en cas de fausse détection, une fenêtre de quelques secondes (entre 10 et 15 secondes) laisse au travailleur suffisamment de marge pour désactiver l’envoi d’une alerte. Un tel équipement permet alors aux travailleurs isolés d’opérer en toute sécurité et avec une certaine quiétude.

En quoi le dispositif homme mort sert-il les intérêts de l’entreprise ?

Du côté des employeurs, le recours au dispositif homme mort est une marque de respect des prescriptions du Code du travail. Il leur suffit de mettre en place, en parallèle, une équipe de salariés pour traiter les alertes, ou de confier cette tâche à une société spécialisée. Ce faisant, ils disposeraient d’une chaîne de sécurité complète pour réagir promptement si un événement met à mal l’intégrité physique d’un salarié isolé.

Avec le dispositif homme mort, l’entreprise profitera par ailleurs d’une plus grande productivité de la part des employés. Se sachant protégés, même s’ils se trouvent dans un lieu isolé, ceux-ci travailleront en ayant l’esprit tranquille et déploieront pleinement leurs compétences. De plus, la bonne gestion des incidents au sein d’une entreprise contribue à soigner l’image de cette dernière.