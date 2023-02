Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez être bien organisé et préparé pour pouvoir atteindre vos objectifs marketing. Le budget marketing prévisionnel est un outil essentiel pour assurer que votre entreprise atteigne ses objectifs commerciaux. C’est une étape importante pour vous aider à définir et à suivre vos plans marketing et à évaluer les résultats obtenus. Découvrez ici comment établir un budget marketing prévisionnel afin de planifier et de gérer efficacement vos dépenses marketing.

Faire le bilan de ses dépenses marketing de l’année précédente

Pour établir votre budget marketing prévisionnel, il est nécessaire de faire le point de vos dépenses marketing de l’année précédente. Cela vous permettra de mieux comprendre où et comment vous avez utilisé votre argent et si ce fut rentable. Pour faire le bilan de vos dépenses marketing, commencez par dresser une liste de toutes les actions marketing que vous avez mis en place au cours de l’année précédente. Vous pouvez le faire en suivant les conseils et guides pratiques en ligne sur lafabriquedunet.fr.

Ensuite, notez le coût de chaque action et le nombre de leads/ventes/clients que cette action a généré avec le inbound marketing. Vous pouvez enfin faire le calcul de votre ROI (retour sur investissement) pour chaque action marketing.

Analysez son marché

Pour analyser votre marché, vous devez d’abord tenir compte de votre image de marque et identifier vos clients cibles et leurs besoins. Ensuite, vous devez également étudier les tendances du marché, la concurrence et les autres aspects autour. Consultez les réseaux sociaux et les sites internet des entreprises concurrentes, et notez les changements apportés récemment. Cela vous donnera une idée de l’importance que ces entreprises accordent à leur site web, et des efforts qu’elles déploient pour se démarquer de la concurrence.

Aussi, il est important de prendre en compte l’état du marché dans lequel vous allez exercer vos activités. Enfin, le budget marketing prévisionnel doit être élaboré en tenant compte des données du marché, afin de mieux cibler les investissements publicitaires et communicants.

Identifiez votre tunnel de vente

Il est important de disposer d’un budget marketing prévisionnel en place avant de commencer toute campagne publicitaire ou promotionnelle. Cela vous donnera quelques indications sur comment dépenser et investir votre argent de manière efficace. Mais avant tout, il faut identifier votre tunnel de vente. Le tunnel de vente est le processus que vos clients potentiels doivent suivre afin de passer du stade de visiteur à celui de client payant. Il y a généralement 4 étapes dans un tunnel de vente: l’attraction, la conversion, la rétention et la fidélisation.

Pour chaque étape, il existe une multitude d’outils marketing que vous pouvez utiliser pour les accompagner. L’attraction est l’étape où vous attirez l’attention des visiteurs sur votre site Web ou votre marque. Cela peut être fait à travers diverses stratégies telles que le référencement naturel, la publicité en ligne, les relations publiques, etc.

Établissez votre budget prévisionnel en fonction de vos objectifs

Pour toute entreprise, établir un budget marketing prévisionnel est un processus très important. Cela vous aide afin de savoir combien vous devrez dépenser pour atteindre vos objectifs commerciaux. Ainsi, vous devez définir vos objectifs commerciaux en premier lieu.

Votre budget devrait être établi en fonction de ces objectifs. Si votre objectif est d’augmenter les ventes de 20 % par exemple, vous devrez peut-être investir davantage dans la publicité et le marketing pour votre community management. Enfin, vous pouvez commencer à établir votre budget prévisionnel en fonction des objectifs que vous avez définis.

Répartissez votre budget marketing par canal

Il est important de répartir votre budget marketing par canal afin d’optimiser vos campagnes et atteindre vos objectifs. Ainsi, vous pourrez investir plus ou moins dans les différents canaux en fonction de leur efficacité et de leur ROI. Ainsi, si vous souhaitez augmenter votre visibilité, il sera nécessaire d’investir plus dans la publicité en ligne. De même, si vous voulez améliorer votre relation client, il faudra privilégier les canaux de communication directe comme l’e-mailing ou le SMS Marketing.

En définitive, pour établir un budget marketing prévisionnel, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs tels que les objectifs fixés, le public cible, la concurrence et les moyens disponibles. Enfin, il est aussi nécessaire de réaliser une estimation des retours sur investissement afin de pouvoir ajuster le budget en conséquence.