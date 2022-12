Ingenico et Izicap annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour déployer des solutions de programme de fidélité aux banques et aux acquéreurs, via PPaaS d’Ingenico

Partenariat stratégique entre Ingenico et Izicap

Paris, Suresnes : Mercredi 14 décembre 2022 : Ingenico, entreprise spécialisée dans les solutions technologiques de paiement et Izicap, solution SaaS qui permet aux acquéreurs d’obtenir un avantage concurrentiel en capitalisant sur les données de paiement dans les points de vente, annoncent la constitution d’un partenariat stratégique centré sur PPaaS, la plateforme de paiement Cloud d’Ingenico.

Ce partenariat accélérera le déploiement d’Izicap au sein de nouveaux clients et leurs commerçants, tout en optimisant la flexibilité et la fonctionnalité de la solution, confirmant ainsi la position d’Ingenico en tant que partenaire technologique de confiance, du nouveau monde de l’acceptation des paiements.

PPaaS permet à ses clients, comme les banques et les acquéreurs, d’accéder à un catalogue de services de paiements et à valeur ajoutée, en s’affranchissant d’un projet de développement logiciel onéreux, et en évitant la complexité associée au déploiement sur diverses marques de terminaux.

Cette solution permet une gestion sans code et configurable des paiements traditionnels et alternatifs via des services commerciaux tels que Izicap, qui aide les commerçants à gérer leur entreprise et à augmenter leur revenu. La plateforme PPaaS étant indépendante des appareils, elle peut fonctionner à la fois sur Android et sur des appareils propriétaires, proposés par Ingenico ou d’autres fabricants.

Izicap offre aux petits commerçants un avantage concurrentiel en monétisant leurs données issues des transactions de paiement, en conformité avec la RGPD ; ce qui leur permet de générer de nouvelles sources de revenus et d’améliorer la fidélité de leurs clients.

Ainsi, les commerçants locaux bénéficient d’outils généralement réservés aux grandes entreprises et marques, ce qui leur permet de proposer à leurs clients des offres personnalisées, sous forme de bons d’achats et de remises.

« Nous sommes convaincus que la technologie PPaaS contribue à accélérer le changement et l’innovation dans le domaine des paiements. Nous sommes donc ravis d’offrir aux petits commerçants du monde entier notre solution CRM de fidélisation reposant sur les données, via la plateforme PPaaS. Ce partenariat avec Ingenico renforce la stratégie de déploiement d’Izicap auprès des banques et des acquéreurs internationaux. »

Izicap a déjà noué des partenariats avec plusieurs acquéreurs et groupes bancaires français et européens, et la solution est déjà déployée chez plus de 10 000 commerçants et deux millions de titulaires de cartes.

Dans la situation économique actuelle, caractérisée par une inflation galopante dans de nombreux pays européens, ces récompenses peuvent compenser les effets négatifs de la perte de pouvoir d’achat.

En évoquant le récent accord, Michael Balzer, Vice-Président en charge des Partenariats stratégiques de la plateforme PPaaS a déclaré : « La plateforme PPaaS est conçue pour offrir aux clients de nouveaux services commerciaux et de transactions facilement et rapidement auprès de leurs commerçants. Izicap s’inscrit parfaitement dans le cadre de la plateforme PPaaS car il s’agit d’une proposition forte pour les banques et les acquéreurs, qui leur permet d’apporter une valeur tangible à leurs commerçants et d’aider ces entreprises locales à s’engager auprès de leurs clients. Nous sommes ravis de pouvoir aider nos clients lors du déploiement de la solution Izicap, ce qui nous conforte dans notre rôle de promoteur de premier ordre d’écosystèmes de paiement auprès de nos clients. »

À propos d’IZICAP

Récompensée par le titre de « MEILLEURE SOLUTION DE PAIEMENT/POINT DE VENTE » par l’organisation Merchant Payments Ecosystem Organisation lors de leurs prestigieux MPE Awards en 2021, Izicap est une entreprise SaaS qui fournit aux commerçants locaux une plateforme de fidélité et un CRM lié aux cartes bancaires, qui transforme les terminaux de paiement en puissants outils marketing.

Grâce à sa plateforme Smart Data, Izicap traite des milliards de données de transaction et fournit aux entreprises locales des informations précieuses leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs efforts de marketing digital.

Izicap collabore étroitement avec les banques et les acquéreurs les plus importants au monde. Grâce à l’appui de la Banque Européenne d’Investissement, Izicap est sans aucun doute un acteur majeur de l’avenir du commerce de détail.

À propos d’INGENICO

Ingenico est le leader mondial des solutions d’acceptation des paiements. Nous sommes un partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les ISV, les agrégateurs de paiement et les clients fintech et nos terminaux, solutions et services de classe mondiale facilitent l’écosystème mondial de l’acceptation des paiements.

Avec 45 ans d’expérience, l’innovation fait partie intégrante de l’approche et de la culture d’Ingenico, inspirant notre vaste et diverse communauté d’experts qui anticipent et contribuent à façonner l’évolution du commerce dans le monde entier.

Chez Ingenico, la confiance et la durabilité sont au cœur de tout ce que nous faisons