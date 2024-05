Jeux Olympiques de Paris 2024 : jusqu’à 11 milliards d’euros d’impact économique ?

Jeux Olympiques 2024 à Paris : Un impact économique record estimé à 11 milliards d’euros



Les Jeux Olympiques de Paris 2024 devraient générer jusqu’à 11,145 milliards d’euros pour l’économie française via l’organisation, la construction, et le tourisme.



83% de cet impact économique se produit durant la phase de préparation, avec des retombées supplémentaires attendues pendant la phase d’héritage.



L’effet multiplicateur et la reconversion des infrastructures, comme le village olympique en logements, augmentent l’impact économique positif à long terme.



Le tourisme, bien qu’il puisse causer un effet d’éviction, bénéficiera d’une attractivité accrue grâce aux Jeux et à des offres spéciales proposées par des compagnies comme Air France et Wagram Voyages.



L’évènement sportif de l’année 2024 en France

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est bien plus que du sport ! Selon

une étude récente

, l’impact économique de cet événement pourrait atteindre jusqu’à 11,145 milliards d’euros. Un véritable jackpot pour l’économie française qui se décline en trois volets :



Organisation : Les dépenses liées à l’organisation des Jeux, telles que celles du Comité d’organisation Paris 2024, devraient générer à elles seules 3,815 milliards d’euros. Ces dépenses comprennent notamment l’achat de prestations diverses auprès d’entreprises locales, comme la location de salles pour des conférences de presse ou l’achat de matériel informatique.

Construction : Les investissements massifs réalisés dans les infrastructures, avec la construction du centre aquatique, la rénovation du village olympique et l’aménagement du centre des médias, devraient également contribuer à hauteur de 2,503 milliards d’euros à l’économie francilienne.

Tourisme : On attend entre 2,3 et 3,1 millions de visiteurs du monde entier, qui vont réserver des hôtels, manger dans les restaurants, utiliser les transports en commun, acheter des souvenirs… Bref, ils vont dépenser beaucoup d’argent, ce qui va faire tourner l’économie locale. On estime l’impact du tourisme entre 2,672 et 4,578 milliards d’euros.



Il est important de souligner que l’impact économique des Jeux ne se limite pas à la période de leur déroulement. Bien au contraire, l’étude révèle que 83% de cet impact devrait se produire dès la phase de préparation, qui a débuté en 2018. De plus, la phase d’héritage, qui s’étend sur dix ans après les Jeux, devrait également générer des retombées économiques positives à hauteur de 16%, notamment grâce à la reconversion des infrastructures et à l’attractivité touristique accrue de la région. Par exemple, la reconversion du village olympique en logements devrait générer des revenus supplémentaires et créer des emplois dans le secteur de la construction.

L’étude met également en lumière l’effet multiplicateur, un phénomène économique clé qui permet d’amplifier l’impact initial des dépenses grâce aux interactions entre les acteurs économiques locaux. Par exemple, un restaurant situé à proximité d’un site olympique verra son chiffre d’affaires augmenter grâce à l’afflux de spectateurs, ce qui lui permettra d’embaucher du personnel supplémentaire et de commander davantage de produits auprès de ses fournisseurs locaux, créant ainsi un cercle vertueux. Toutefois, les chercheurs attirent également l’attention sur un possible effet d’éviction, où certains touristes pourraient choisir d’éviter l’Île-de-France pendant les Jeux en raison de l’augmentation des prix et de la congestion. Ce dernier est estimé à 22% de l’impact touristique total.

Enfin, l’étude insiste sur l’importance de considérer l’héritage des Jeux, qui va bien au-delà des retombées économiques immédiates. Les Jeux de Paris 2024 devraient laisser une empreinte durable sur la région, en favorisant le développement social, territorial et environnemental. Ils contribueront ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer l’attractivité de la région à long terme.

Le secteur du tourisme comme les compagnies de type Air France ou les agences de voyages comme Selectour ou

Wagram Voyages

devraient pouvoir surfer sur cette vague olympique en proposant des offres spéciales pour assister aux Jeux et découvrir Paris. Elles pourront ainsi attirer des clients du monde entier et contribuer à leur tour à l’essor du tourisme en France.

Lire : Pourquoi et comment intégrer des solutions antivol dans son magasin ? Lire : Maîtriser les rouages du transport international routier