La CNIL et l’interdiction des caméras intelligentes pour l’estimation de l’âge dans les bureaux de tabac

L’utilisation croissante des technologies de surveillance, telles que les caméras intelligentes ou « augmentées », alimente depuis plusieurs mois un débat intense sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Dans le secteur des bureaux de tabac, certains points de vente ont testé récemment des dispositifs capables d’estimer automatiquement l’âge des clients à l’aide d’algorithmes de reconnaissance faciale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée fermement contre ce type de pratique, marquant son opposition au déploiement de telles caméras pour contrôler la vente aux mineurs. Ce positionnement met en avant l’enjeu de proportionnalité entre les moyens technologiques employés et les exigences légales encadrant la commercialisation du tabac.

Le cadre juridique et la notion de proportionnalité dans le traitement des données

Les règles françaises et européennes imposent un respect strict de la vie privée lors de la collecte ou du traitement de données à caractère personnel. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pose un principe fondamental : chaque traitement doit être nécessaire et proportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

Dans le contexte du contrôle de l’âge pour empêcher la vente illicite de tabac aux mineurs, toutes les technologies ne sont pas justifiées. Ainsi, la CNIL considère que l’usage de caméras augmentées, permettant d’évaluer l’âge des personnes dans les bureaux de tabac, ne respecte pas ces critères juridiques essentiels.

Qu’est-ce qu’une caméra intelligente ou augmentée ?

Ces dispositifs vidéo intègrent une couche logicielle qui analyse les images via des algorithmes automatisés. Les caméras dites « augmentées » servent ainsi à détecter des comportements ou à estimer des caractéristiques physiques, comme l’âge apparent ou le sexe d’une personne présente dans leur champ de vision.

Dans les bureaux de tabac, quelques enseignes ont tenté dès fin 2024 de déployer ce type de solution afin de filtrer efficacement les clients susceptibles d’être mineurs, avant toute transaction de vente soumise à restriction d’âge.

Les exigences spécifiques de la CNIL envers les traitements de données biométriques

Pour la CNIL, l’image du visage constitue une donnée biométrique sensible. Sa collecte et son utilisation automatique nécessitent donc des précautions accrues et ne peuvent être envisagées que si aucune autre solution moins intrusive n’existe.

D’après l’autorité, l’examen visuel réalisé par le buraliste, associé éventuellement à une vérification d’identité classique, reste le moyen le plus adapté et proportionné face à l’objectif recherché. L’usage systématique de la vidéo algorithmique excède ce qui serait raisonnablement nécessaire pour garantir l’application effective de la loi interdisant la vente aux mineurs.

Une expérimentation rapidement freinée dans les points de vente

À la fin de l’année 2024, une quinzaine de bureaux de tabac avait entrepris d’expérimenter ces caméras intelligentes. Ces tests visaient à « sécuriser » juridiquement la vente de produits réglementés, notamment le tabac. Mais ils ont été stoppés net après l’intervention de la CNIL.

Le message transmis aux professionnels est clair : la collecte automatisée de visages à grande échelle, pour un simple contrôle d’âge, ne respecte ni le RGPD ni le principe de minimisation des données. Suite à cette prise de position ferme, la majorité des points de vente ayant expérimenté ces dispositifs ont suspendu leur usage.

Points-clés soulevés par la CNIL lors de ses prises de position officielles

Nécessité insuffisamment démontrée : D’autres méthodes restent suffisantes pour vérifier l’âge de la clientèle.

D’autres méthodes restent suffisantes pour de la clientèle. Absence de proportionnalité : Utiliser ces technologies pour un besoin limité porte atteinte de façon excessive à la vie privée .

Utiliser ces technologies pour un besoin limité porte atteinte de façon excessive à la . Données biométriques protégées : Leur traitement requiert une justification précise, rarement admise pour un contrôle aussi courant qu’une vente au détail .

Leur traitement requiert une justification précise, rarement admise pour un contrôle aussi courant qu’une . Information du public : Les clients doivent être informés clairement, ce qui demeure difficile avec une analyse automatisée invisible.

En plus de ces arguments, la CNIL rappelle qu’un consentement libre et éclairé du client est indispensable lorsque la technologie relève de l’identification biométrique, condition souvent absente lors de ces expérimentations.

Les alternatives manuelles déjà existantes pour le contrôle d’âge

Les professionnels disposent aujourd’hui de plusieurs solutions classiques pour respecter la législation sur la vente de tabac. Parmi elles figurent la vérification spontanée de la carte d’identité, le dialogue direct avec le client, ou encore des affichages signalétiques rappelant l’interdiction de vente aux mineurs.

Ces pratiques préservent le droit à la vie privée tout en réduisant le risque d’accès frauduleux au tabac. Pour l’instant, la CNIL encourage à privilégier ces méthodes jugées moins intrusives, face à la tentation de recourir à l’automatisation algorithmique.

Enjeux, perspectives et cadre d’utilisation des caméras augmentées dans l’espace public

Si les bureaux de tabac ne sont plus autorisés à utiliser ces outils pour vérifier l’âge de leurs clients, la question de leur adaptation demeure dans d’autres secteurs. Le Parlement et le gouvernement examinent actuellement l’encadrement de la vidéosurveillance enrichie pour d’autres usages, tels que la sécurité lors de grands événements ou dans certains espaces publics.

Selon la CNIL, chaque nouvelle expérience impliquant l’usage d’algorithmes d’analyse comportementale ou d’attributs physiques doit rester exceptionnelle et solidement justifiée. La réglementation impose une vigilance accrue : chaque utilisation devra prouver sa réelle valeur ajoutée sans porter atteinte aux droits individuels.

Comparaison des principales méthodes de contrôle d’âge dans les bureaux de tabac Méthode Technologie impliquée Respect du RGPD Niveau d’intrusion Vérification manuelle de la pièce d’identité Aucune Oui Faible Question directe du vendeur Aucune Oui Très faible Caméras intelligentes/augmentées Analyse vidéo algorithmique Non (position actuelle) Élevé

Ce tableau montre que, malgré l’intérêt opérationnel de l’automatisation, les obligations juridiques protègent encore la méthode traditionnelle et humaine, mieux adaptée aux standards européens actuels en matière de respect des droits fondamentaux. Les évolutions futures dépendront des débats sociaux, technologiques et législatifs à venir.