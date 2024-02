Le plan de General Motors pour une transition réussie vers l’électrique d’ici 2035

Contenu







Dans un contexte où les préoccupations environnementales sont au cœur des débats, de nombreux constructeurs automobiles s’engagent dans la transition énergétique. Dernièrement, c’est General Motors (GM) qui a annoncé son ambitieux objectif de ne produire que des véhicules électriques d’ici 15 ans. Quelle est la stratégie de GM pour y parvenir ? Dans cet article, nous analyserons comment le groupe américain entend réaliser cette transformation majeure et quelles sont les principales étapes pour atteindre cet objectif.

Une annonce forte et symbolique

Lors d’une conférence de presse en début d’année, Mary Barra, la patronne de General Motors, a dévoilé la feuille de route du géant américain pour les années à venir. Avec une volonté affirmée de réduire l’empreinte carbone de ses véhicules, le constructeur compte proposer « un portefeuille entièrement électrique d’ici 2035 ».

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le groupe ces dernières années. En effet, GM s’était fixé l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040, avec l’objectif intermédiaire que tous les nouveaux modèles soient électrifiés à compter de 2030.

Les piliers de la stratégie de GM : investissement et partenariats

Un investissement massif dans les technologies électriques et autonomes

Pour atteindre son objectif de 100% d’électrification, General Motors a annoncé qu’il allait investir 27 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cet investissement sera réparti entre la recherche et développement (R&D) sur les nouvelles technologies électriques et autonomes et la modernisation des usines existantes.

Des partenariats stratégiques pour accélérer le développement

Afin de concrétiser ses ambitions, GM entend multiplier les collaborations avec des acteurs majeurs. À ce titre, le constructeur a récemment conclu un partenariat avec LG Chem pour la fabrication de batteries électriques, ainsi qu’avec Honda pour concevoir ensemble des modèles électriques.

Trois étapes clés pour parvenir à l’électrification totale

1. Étoffer son offre et répondre aux différentes attentes

Pour convaincre les consommateurs, il est crucial de proposer une gamme variée de véhicules électriques capables de répondre aux différents besoins et budgets. Dès 2025, GM compte lancer 30 modèles électriques en s’appuyant sur sa nouvelle plateforme modulaire ultium, qui permettra une flexibilité accrue en termes de design, de performances et d’autonomie. Parmi ceux-ci, on trouve :

La Cadillac Lyriq, un SUV premium

Le GMC Hummer EV, un pick-up électrique

La Chevrolet Bolt EUV, une version rallongée de la compacte électrique déjà commercialisée

Ces modèles couvrent ainsi plusieurs segments du marché et permettent d’adresser aussi bien les utilisateurs urbains que ceux en quête de véhicules tout-terrain ou haut de gamme.

2. Développer un réseau de recharge performant et accessible

Aujourd’hui, l’une des principales craintes des consommateurs lorsqu’ils envisagent d’acquérir un véhicule électrique est la question de la recharge. Pour dissiper ces doutes, GM souhaite collaborer avec différents acteurs afin de développer et faciliter l’accès à des stations de recharge rapide.

L’enjeu est d’établir un maillage dense et permettant une recharge rapide, notamment sur les axes autoroutiers pour rassurer les conducteurs effectuant de longs trajets.

3. Sensibiliser et accompagner les consommateurs

Pour réussir son pari, General Motors devra également éduquer et informer le grand public sur les avantages économiques et écologiques des véhicules électriques. Il sera nécessaire de clarifier certaines idées reçues concernant leur autonomie, leur coût d’entretien et leur impact environnemental.

Aussi, GM devra mettre en place un accompagnement spécifique lors de l’achat d’un véhicule électrique, en fournissant par exemple des conseils personnalisés sur le choix du modèle, l’installation d’une borne de recharge à domicile ou les solutions de recharge en entreprise.

Un engagement global pour une mobilité durable

Il est clair que le chemin vers l’électrification totale est semé d’embûches et qu’un tel objectif ne pourra être atteint sans un engagement total de la part du constructeur. Pour parvenir à un portefeuille entièrement électrique d’ici 2035, General Motors devra surmonter de nombreux défis tels que la réduction des coûts de production, l’amélioration de l’autonomie des batteries ou encore la mise au point de systèmes de recharge performants.

L’enjeu pour GM n’est pas seulement économique, il est aussi écologique et social. La réussite de sa transition vers l’électrique sera déterminante pour affirmer son leadership dans un secteur automobile en pleine mutation.