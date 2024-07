Les startups françaises à suivre pendant les JO de Paris 2024

Innovations françaises : les startups à suivre pour les JO de Paris 2024

Wintics utilise l’IA pour optimiser la gestion des foules pendant les JO de Paris 2024.

Breakfast Société propose une livraison rapide de repas avec des robots autonomes, garantissant hygiène et efficacité.

Apside développe des systèmes de sécurité et de connectivité pour une expérience sécurisée des athlètes et spectateurs.

RunBlind rend le sport accessible aux personnes malvoyantes avec des lunettes intelligentes et des parcours aménagés.

Avec l’arrivée des, toutes les attentions seront tournées vers la France. Cet événement mondial est loin d’être uniquement une compétition sportive; c’est aussi une formidable vitrine pour lesdu pays.Les jeunes pousses françaises, toujours en quête de démontrer leur savoir-faire unique, auront un terrain de jeu exceptionnel pour briller. Voici quelquesà suivre de près lors des JO de Paris 2024.Wintics se distingue par ses solutions innovantes dans le domaine de l’pour analyser les flux de personnes. En utilisant des algorithmes sophistiqués basés sur la vision par ordinateur, Wintics aide à optimiser la gestion des foules, ce qui sera crucial lors d’événements massifs comme les JO. L’entreprise propose des produits permettant une meilleure compréhension des mouvements et des comportements des spectateurs, réduisant ainsi les risques potentiels.La startup française Breakfast Société a su combinerpour offrir des expériences culinaires uniques. Leur concept repose sur la livraison automatisée et robotisée de repas, répondant ainsi aux besoins de rapidité et d’efficacité durant les JO. Avec des points de préparation disséminés stratégiquement à travers la ville, Breakfast Société garantit des livraisons rapides et sans contact.Apside, spécialisée en systèmes embarqués et solutions digitales, apporte son expertise en matière de. Pour les JO de Paris 2024, Apside travaille déjà sur plusieurs projets visant à assurer une expérience sécurisée et fluide tant pour les athlètes que pour les spectateurs.RunBlind est une start-up française qui développe des équipements sportifs pour les personnes atteintes de déficiences visuelles. Leur mission est de rendre le, indépendamment des limitations physiques. Pendant les JO de Paris 2024, RunBlind pourrait transformer la manière dont les personnes aveugles ou malvoyantes expérimentent les jeux. HelloMyBot est une entreprise spécialisée dans le développement de. À l’occasion des JO de Paris 2024, ces IA pourraient jouer un rôle clé en assistant les visiteurs étrangers et en fournissant des informations précieuses en temps réel.GeoSat est une jeune pousse qui excelle dans la. Pour les JO de Paris 2024, GeoSat mettra à disposition des outils essentiels pour garantir une navigation aisée à travers les nombreux sites olympiques.