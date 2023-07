Comment poncer du plâtre sans poussière ? Conseils pour peintre professionnel

Contenu





Vous en avez assez de la poussière lorsque vous poncez un mur ou un plafond en plâtre ? Le résidu poudreux peut être gênant ! Non seulement la poussière peur s’infiltrer dans tous les coins du logement mais également détériorer les outils si vous ne prenez pas les précautions qui s’imposent.

Heureusement, il existe des solutions qui permettent de poncer du plâtre sans poussières ou presque. Vous obtiendrez à la fois une finition plus lisse et votre travail de nettoyage sera réduit.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les meilleures solutions pour un ponçage de plâtre ou de placo sans poussière !

Le matériel nécessaire pour un ponçage de plâtre sans poussières

La ponceuse aspirante

Poncer du plâtre peut devenir un véritable cauchemar si la poussière s’en mêle. C’est pour cela qu’une ponceuse aspirante est une option intéressante pour garder votre environnement de travail propre.

Pour les grandes surfaces, il est conseillé d’utiliser une ponceuse girafe. Elle vous permettra de garder une posture ergonomique et de travailler sans avoir besoin d’utiliser un escabeau.

Grâce à son bras télescopique, vous pourrez rester éloigné de la zone de ponçage pour éviter de prendre la poussière sur la tête. Pour en savoir plus sur ces ponceuses télescopiques, vous pouvez vous rendre sur le site spécialisé ponceusegirafe.net. Vous y trouverez une sélection des meilleures ponceuses girafe du marché ainsi que de précieux conseils pour choisir celle qui correspond à votre besoin.

Pour les petites surfaces, vous pouvez opter pour une petite ponceuse électrique aspirante ou une cale à poncer. La ponceuse excentrique est la meilleure pour poncer le plâtre mais à défaut, l’utilisation d’une ponceuse orbitale est également possible.

Avec ces options, vous pourrez réaliser vos travaux de manière efficace et propre.

Astuce : videz régulièrement le réservoir à poussière de vos machines pour conserver une évacuation efficace.

Les autres outils et accessoires

Parmi les incontournables outils pour accompagner une ponceuse à plâtre aspirante, on peut citer :

La cale à poncer aspirante , qui permet une finition irréprochable sans avoir à nettoyer des tas de poussière.

, qui permet une finition irréprochable sans avoir à nettoyer des tas de poussière. Les feuilles abrasives avec trous sont également très pratiques pour une évacuation efficace des poussières.

avec trous sont également très pratiques pour une évacuation efficace des poussières. Pour poncer du plâtre sans que la poussière ne s’échappe, l’aspirateur de chantier pour ponceuse est le type d’appareil incontournable.

pour ponceuse est le type d’appareil incontournable. Un tuyau d’aspirateur et des sacs d’aspirateur sont évidemment nécessaires.

sont évidemment nécessaires. Enfin, n’oubliez pas de vous équiper des équipements de protection individuelle : un masque anti-poussière, des lunettes et un casque antibruit pour travailler confortablement et en toute sécurité.

Quel disque abrasif choisir pour poncer du placo sans poussière ?

Pour poncer du placo sans poussière, il est important de choisir le bon disque abrasif.

Les papiers à poncer classiques peuvent être très inefficaces, la surface pleine réduisant l’efficacité de l’aspiration et la poussière s’accumulant rapidement.

Pour éviter cela, vous devez opter pour un papier de verre qui permet à une partie de la poussière de s’évacuer.

Il existe également des feuilles abrasives perforées sur l’ensemble de leur surface. Bien qu’elles soient plus chères, ces feuilles abrasives sont très efficaces et permettent de capturer un maximum de poussière, car celle-ci peut s’évacuer sur l’ensemble de la surface de la feuille abrasive.

Choisir le bon disque abrasif est essentiel pour un travail efficace et sans poussière. Pour faire le bon choix, il est important d’acheter un disque abrasif avec le même nombre de trous que la semelle de la ponceuse girafe ou manuelle utilisée.

Enfin, pour poncer un mur ou un plafond en plâtre, le grain de papier de verre idéal se situe entre 120 et 200 en fonction de l’état du mur. Les grains inférieurs à 150 sont à réserver aux murs en très mauvais état.

Ponçage du placo plâtre sans poussière : les étapes

Le ponçage du placo plâtre peut être fastidieux et poussiéreux, mais avec ce plan par étapes, vous pouvez le faire sans créer de nuages de poussière.

Avant de commencer, il est important d’isoler le chantier et de retirer les meubles pour éviter les dommages ou les débris. C’est une étape importante à ne pas négliger car même si vous poncez presque sans générer de poussière, vous risquez de contaminer l’ensemble de la maison.

Ensuite, connectez la ponceuse à l’aspirateur de ponçage pour retirer la poussière au fur et à mesure.

Il est également important de porter les équipements de protection individuels suivants :

Un masque anti-poussière,

Des gants et

Des lunettes de sécurité pour se protéger.

Ensuite, allumez l’aspirateur et la ponceuse et commencez à poncer les murs ou le plafond en plâtre. Avec des mouvements circulaires, et en ponçant du haut vers le bas, vous pouvez obtenir le résultat souhaité.

Enfin, nettoyez la surface avec un chiffon légèrement humide et laissez sécher. Grâce à ce plan par étapes, vous pouvez poncer sans poussière et obtenir un résultat net et propre.

