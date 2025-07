Vélotaf : voici comment Amazon Luxembourg aide ses salariés à pédaler au boulot avec BeeToGreen et des avantages exclusifs

4.9/5 - (61 votes)

Amazon Luxembourg mise sur le vélotaf avec BeeToGreen

Pourquoi Amazon s’intéresse-t-il autant au vélo pour aller bosser ? Après avoir lancé le concept pour ses 17 000 salariés en France, le géant américain étend maintenant l’initiative au Luxembourg. Objectif : inciter ses 4 250 collaborateurs locaux à adopter le vélotaf, pour des trajets plus verts et plus malins.

C’est avec BeeToGreen, un spécialiste français du vélotaf, qu’Amazon a noué un partenariat stratégique, présenté officiellement pendant l’événement “Breathe, Smile and Bike to Work”.

Ce qu’il faut retenir de : « Vélotaf & Amazon Luxembourg »

🚴‍♂️ Amazon Luxembourg encourage le vélotaf avec BeeToGreen pour promouvoir la mobilité durable et réduire les trajets en voiture des salariés sur de courtes distances.

🌍 Ce partenariat stratégique renforce l’engagement RSE d’Amazon en Europe, avec un objectif ambitieux d’augmenter les déplacements domicile-travail à vélo.

🛒 Les collaborateurs bénéficient d’une marketplace dédiée au vélo, de conseils personnalisés, de formations sécurité et d’ateliers pratiques pour faciliter l’adoption du vélotaf.

⚙️ BeeToGreen accélère son expansion européenne grâce à Amazon, confirmant que le vélotaf est une solution universelle pour une mobilité douce et responsable.

Pourquoi Amazon pousse le vélotaf au Luxembourg ?

Amazon veut clairement réduire l’usage de la voiture pour les trajets domicile-travail. Avec une cible ambitieuse : 20 % des déplacements à vélo sur moins de 5 km et 10 % sur des trajets inférieurs à 15 km.

Après le carton de ce dispositif en France, Amazon souhaite faire bouger les lignes au Luxembourg, en adaptant le projet aux besoins locaux. C’est aussi un moyen pour l’entreprise de renforcer son engagement RSE à l’échelle européenne.

Quels avantages concrets pour les salariés d’Amazon Luxembourg ?

Une marketplace 100 % dédiée aux cyclistes

Les employés auront accès à une plateforme en ligne avec plus de 150 marques de vélos, trottinettes et équipements adaptés. Bonne nouvelle : Amazon met la main à la poche pour aider ses salariés à financer leurs achats, et la plateforme donne un accès facile aux aides financières disponibles localement et au niveau national.

Un accompagnement sur mesure

BeeToGreen ne laisse personne sur le bord de la route ! Les salariés pourront profiter de conseils personnalisés pour choisir le bon vélo ou la bonne trottinette selon leur trajet, leurs besoins et leurs préférences. C’est du clé en main pour démarrer sans prise de tête.

Des formations sécurité pour rouler tranquille

Rouler en ville, ça s’apprend. BeeToGreen propose des formations interactives et ludiques pour revoir les règles de sécurité et adopter les bons réflexes à vélo, surtout en milieu urbain.

Des ateliers pratiques directement en entreprise

Tests de vélos pour essayer différents modèles

Ateliers d’entretien et de réparation pour garder son vélo en top forme

Sessions d’auto-réparation avec des pros pour apprendre à se débrouiller

Le but ? Rendre le vélotaf accessible à tout le monde, même à ceux qui n’y connaissent rien au départ.

Une ambition européenne qui roule

Pour BeeToGreen, ce partenariat avec Amazon au Luxembourg est une étape clé. Après la France et la Belgique, l’entreprise accélère son développement en Europe avec des projets concrets et des partenaires solides.

« On croit vraiment que le vélotaf, c’est une solution universelle. On est super fiers de pouvoir accompagner les salariés luxembourgeois aux côtés d’Amazon. C’est une nouvelle preuve que la mobilité douce a toute sa place en Europe », explique Antoine du Teilleul, cofondateur de BeeToGreen.

Conclusion : Amazon donne un vrai coup de pédale pour la mobilité durable

Avec ce projet, Amazon Luxembourg montre qu’on peut allier performance, bien-être au travail et respect de la planète. Ce type d’initiative devrait inspirer pas mal d’entreprises qui cherchent, elles aussi, à encourager des trajets plus écolos pour leurs équipes.

Et vous ? Prêts à enfourcher votre vélo pour aller bosser ?

Découvrez les projets de BeeToGreen et suivez les prochaines étapes de cette collaboration européenne.