Quels sont les principaux avantages des enveloppes et pochettes en carton

Les enveloppes sont utiles aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

Pour ce faire, il en existe différents types sur le marché. Au nombre de ceux-ci, il y a bien évidemment les enveloppes en carton.

Elles présentent de nombreux avantages qui en font le choix parfait pour de nombreuses utilisations.

Découvrez dans ce guide les principaux avantages, mais aussi les formats et les diverses utilités des enveloppes cartonnées.

Les avantages des enveloppes en carton

Les enveloppes en carton présentent de nombreux avantages. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle, elles sont de plus en plus privilégiées par les particuliers et les professionnels. Pour commencer, le carton est une matière résistante.

Ainsi, en mettant vos documents dans des enveloppes ou des pochettes cartonnées, vous les protégez des coups, des chocs et autres facteurs externes.

De plus, cette matière offre une bonne étanchéité qui peut être salutaire lors du transport des documents importants (diplômes, factures, contrats, invitations, etc.).

En général, en misant sur des enveloppes cartonnées ou des enveloppes dos en carton, vous avez la certitude de protéger efficacement vos objets ou documents.

D’un autre côté, il faut rappeler que le carton est une matière écologique qui cadre parfaitement avec le développement durable et la protection de l’environnement. Il est biodégradable, mais aussi réutilisable et recyclable. Par ailleurs, sa production n’est pas très polluante. Ainsi, choisir des enveloppes en carton ou des pochettes d’envoi cartonnées, c’est faire un choix écoresponsable.

Enveloppes en carton : les différents formats et utilités

Les enveloppes en carton peuvent être utilisées pour stocker ou pour envoyer plusieurs types de documents. Dans le milieu professionnel, elles sont utilisées pour expédier des contrats de prestation, des factures, des lettres administratives et divers types de courriers. Par contre, les particuliers utilisent généralement les enveloppes en carton pour envoyer des invitations aux grandes cérémonies comme le mariage, un anniversaire, un baptême, etc. Elles sont aussi utiles lors de l’envoi des cartes de vœux, de remerciement, de félicitations, de soutien, etc.

Vu que les usages sont divers et variés, les formats d’enveloppes en carton ou d’enveloppes avec dos en carton le sont tout autant. Voici quelques exemples.

Les formats B6 et C6 pour les feuilles A4 pliées verticalement et horizontalement.

Les formats B5 et C5 pour les feuilles A4 pliées horizontalement.

Les B4 et C4 pour les feuilles A4 non pliées.

Il est également possible de trouver des modèles carrés, coloriés ou avec des designs variés.

Commandez votre enveloppe cartonnée en ligne

Pour acheter vos enveloppes cartonnées, vous pouvez vous orienter vers une boutique en ligne. C’est la meilleure option pour différentes raisons. Dans un premier temps, les boutiques en ligne vous proposent généralement une large gamme d’enveloppes ou de pochettes en carton. Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle qui vous convient le plus. Dans un second temps, l’achat en ligne vous permet de faire des économies tout en profitant des articles d’excellente qualité. Pour vous en assurer, il vous suffit de commander gratuitement des échantillons.