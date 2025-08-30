Stellantis rappelle 219 577 modèles pour un bug de caméra | Votre véhicule est-il concerné ?

4.8/5 - (73 votes)

Stellantis a pris la décision de rappeler plus de 219 000 véhicules aux États-Unis, une mesure qui concerne principalement les modèles Ram ProMaster et Dodge Journey.

Ce mouvement massif fait suite à la découverte d’un problème logiciel pouvant affecter l’utilisation de la caméra de recul, une technologie aujourd’hui incontournable sur les véhicules récents pour renforcer la sécurité lors des manœuvres.

Quels sont les véhicules concernés par le rappel ?

Le rappel de véhicules porte précisément sur 219 577 unités commercialisées sous les marques Ram et Dodge, deux labels emblématiques du portefeuille Stellantis. Le modèle Ram ProMaster, souvent utilisé dans le cadre professionnel et réputé pour sa robustesse, figure parmi les principaux concernés. De même, le Dodge Journey, un SUV polyvalent très apprécié des familles américaines, entre pleinement dans le champ de ce dispositif.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, a confirmé que les véhicules visés ont été produits au cours de différentes années-modèles récentes. Cette liste détaillée permet aux consommateurs de vérifier si leur véhicule doit bénéficier d’une intervention corrective en concession.

: utilitaires légers fréquemment exploités par des entreprises et collectivités américaines. Dodge Journey : SUV familial distribué massivement sur le marché nord-américain.

Quel est le dysfonctionnement identifié sur la caméra de recul ?

Selon les analyses menées, le problème identifié touche directement la caméra positionnée à l’arrière du véhicule. Plus précisément, le défaut peut entraîner la disparition totale ou partielle de l’image renvoyée sur l’écran central lorsque la marche arrière est engagée. Ce type d’incident altère significativement la vision du conducteur derrière le véhicule, augmentant ainsi le risque d’accidents lors des manœuvres en marche arrière.

L’enjeu de ce rappel Stellantis s’inscrit dans un contexte où les caméras de recul font partie de l’équipement standard obligatoire sur tous les nouveaux modèles vendus aux États-Unis depuis mai 2018. La prévention des angles morts lors des déplacements en marche arrière représente en effet un enjeu sécuritaire largement reconnu outre-Atlantique, avec une réglementation très stricte concernant les aides à la conduite.

Modèle concerné Nature du problème Période de production potentiellement impactée Ram ProMaster Image absente ou défaillante sur la caméra de recul Années-modèles récentes (précisions selon NHTSA) Dodge Journey Même symptôme constaté sur l’affichage arrière Unités produites sur plusieurs millésimes

Quelles procédures pour les propriétaires des véhicules touchés ?

Les détenteurs d’un Ram ProMaster ou d’un Dodge Journey concernés reçoivent ou recevront prochainement une notification officielle de la part de Stellantis. Celle-ci expliquera clairement la marche à suivre pour planifier une prise en charge gratuite en atelier agréé. Les techniciens effectuent alors un diagnostic précis afin de corriger le dysfonctionnement de la caméra de recul ou, si besoin, remplacer certains éléments électroniques responsables de la panne.

Cette démarche vise à garantir le retour rapide et sécurisé des véhicules sur les routes tout en limitant au maximum les désagréments pour les clients. Stellantis affirme que ces rectifications s’effectueront sans frais pour les usagers, une mesure encouragée par les autorités américaines dès lors qu’une anomalie revêt un caractère lié à la sécurité active du véhicule.

L’incident met en lumière les défis croissants rencontrés par les constructeurs face à la multiplication des équipements numériques embarqués. Les systèmes d’assistance à la conduite reposent désormais sur des chaînes de composants électroniques sensibles, rendant indispensable une surveillance constante. Dans le cas présent, Stellantis a choisi de collaborer étroitement avec la NHTSA pour cerner rapidement l’origine de la panne et enclencher des mesures correctives coordonnées à grande échelle.

Ce rappel massif s’inscrit dans une série de contrôles qualité auxquels se soumettent chaque année les grandes marques automobiles opérant sur le marché américain. Il illustre aussi l’importance stratégique, pour les constructeurs, d’entretenir la confiance du public dans un contexte concurrentiel soutenu.

Conséquences sur l’image de marque et suivi client

La communication entourant une telle opération reste décisive pour préserver la réputation d’un groupe comme Stellantis. En informant rapidement les automobilistes et en proposant des solutions transparentes, le constructeur vise à maintenir un climat de confiance. Ce type de rappel n’est d’ailleurs pas isolé dans le secteur automobile et concerne régulièrement l’ensemble des grands noms de l’industrie, compte tenu des évolutions réglementaires et des attentes accrues quant à la fiabilité des aides à la conduite.

Le suivi post-intervention constitue également un aspect essentiel. Un contrôle renforcé, associé à des retours terrain, permettra d’anticiper d’autres potentielles vulnérabilités, telles que des risques liés à un airbag défectueux ou à d’autres dispositifs de sécurité. Pour Stellantis, cette approche proactive confirme l’importance accordée à la sécurité et au service auprès de ses clients américains.

Perspective sur les rappels de sécurité automobile aux États-Unis

Aux États-Unis, la question des rappels industriels occupe une place majeure dans la gestion de la sécurité routière. Les obligations imposées par la NHTSA contraignent tous les fabricants à réagir promptement aux signalements de défauts pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou la sûreté des occupants. La présence généralisée de technologies avancées épaule autant la conduite que les démarches correctives, comme en témoigne ce rappel spécifique orchestré par Stellantis.

La fréquence des campagnes de rappel tend ainsi à refléter la complexification croissante des véhicules modernes, où électronique et numérique participent à de nouveaux défis pour les ingénieurs. La transparence exigée dans ces circonstances profite au consommateur final, qui bénéficie d’une vigilance accrue sur l’ensemble de la chaîne de fabrication et de suivi après-vente.

