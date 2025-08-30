Conduite autonome : AutoDrive chez Stellantis, entre ambitions et revirement stratégique

4.9/5 - (53 votes)

L’univers de l’automobile connectée a récemment été secoué par le retrait du groupe Stellantis de son programme phare dédié à la conduite autonome. Avec AutoDrive, le constructeur franco-italo-américain affichait l’ambition de proposer une solution avancée de pilotage automatique de niveau 3 sur ses modèles. Si les annonces étaient encore d’actualité en février 2025, le projet ne connaîtra finalement pas de réalisation industrielle. Pourquoi un acteur majeur revoit-il ainsi sa stratégie alors que la concurrence accélère ? Voici un décryptage d’un tournant marquant dans la course à l’auto intelligente.

Les grandes étapes du projet AutoDrive

Dès le milieu des années 2020, Stellantis exprimait clairement son intérêt pour la conduite autonome de niveau 3. L’entreprise abordait ce virage technologique comme une opportunité de renforcer l’attrait de ses véhicules face à une demande perçue grandissante pour plus d’assistance à la conduite.

Ce projet s’inscrivait également dans la dynamique d’innovation impulsée sous la direction de Carlos Tavares. Menée tambour battant, l’initiative AutoDrive était pensée pour équiper rapidement toutes les marques du groupe, avec une volonté d’harmonisation et d’universalité technique à l’échelle mondiale.

Un arrêt brutal malgré une technologie jugée prête

L’année 2025 devait marquer une étape essentielle pour AutoDrive, présenté comme mature et prêt à être déployé dès le premier semestre. Pourtant, moins de six mois après ces annonces, Stellantis a stoppé net le développement de sa technologie de niveau 3, conséquence d’un changement de cap imposé par la nouvelle direction incarnée par Antonio Filosa.

Le constructeur justifie cet abandon par deux motifs majeurs : des coûts de développement très élevés comparés à l’intérêt réel du marché, mais aussi la difficulté à transformer cette prouesse technique en véritable avantage commercial. Ces éléments ont pesé dans la décision de reporter ou redéfinir les investissements prioritaires du groupe.

Pourquoi la conduite autonome de niveau 3 pose-t-elle autant de défis ?

Depuis plusieurs années, l’industrie automobile mise sur les progrès rapides du pilotage automatisé. Cependant, passer du niveau 2 (assistance avancée) à un niveau 3 pleinement opérationnel implique d’importants bouleversements techniques, réglementaires et économiques.

La norme SAE J3016 définit les différents degrés d’autonomie. Pour le niveau 3, il s’agit d’assurer une délégation de conduite complète dans certaines situations routières sans intervention humaine, tout en exigeant la disponibilité du conducteur. Cela suppose des systèmes ultra-fiables, capables de fonctionner dans des conditions variées et de réagir instantanément aux imprévus les plus complexes.

Systèmes de capteurs sophistiqués intégrant lidar, radar et caméras

intégrant lidar, radar et caméras Traitement massif de données en temps réel grâce à des processeurs puissants

grâce à des processeurs puissants Mise à jour logicielle continue pour garantir la sécurité

pour garantir la sécurité Prises de décisions rapides lors d’anomalies ou de situations non prévues par les algorithmes

Le coût élevé de ces innovations demeure conséquent, tant au stade du prototypage qu’à celui de la généralisation dans des gammes de véhicules diversifiées. À cela s’ajoute un encadrement juridique évolutif selon les marchés, créant une incertitude commerciale autour de la viabilité immédiate de la conduite autonome de niveau 3.

Une concurrence européenne toujours active

Pendant que Stellantis met fin à l’aventure AutoDrive, d’autres groupes automobiles misent ouvertement sur la conduite autonome niveau 3. Mercedes-Benz propose déjà des solutions homologuées sur certains marchés, notamment en Allemagne, avec une assistance au pilotage actif jusqu’à 60 km/h dans des conditions spécifiques. BMW suit également cette trajectoire sur ses modèles haut de gamme.

Ces stratégies illustrent la diversité des choix opérés par les acteurs du secteur, selon les ressources engagées, le positionnement marketing et l’adaptation aux cadres réglementaires locaux. La compétition se concentre donc principalement sur le segment premium, où le surcoût est mieux accepté par la clientèle.

L’arrêt d’AutoDrive ne signifie toutefois pas un désengagement total de Stellantis vis-à-vis des technologies connectées ou de la robotisation embarquée. Le groupe continue d’intégrer des dispositifs avancés d’aide à la conduite (ADAS) répondant aux attentes en matière de confort, de sécurité et de conformité légale, sans franchir le seuil du niveau 3.

Stellantis semble privilégier un modèle progressif, axé sur l’amélioration graduelle des systèmes existants, en attendant un alignement entre maturité technique, rentabilité économique et acceptation sociale élargie de la pleine autonomie véhiculaire.

Comparatif des stratégies de conduite autonome chez les grands constructeurs européens

Pour situer les orientations prises par Stellantis, voici une synthèse comparative basée sur les dernières déclarations publiques :

Constructeur Niveau ciblé Statut du projet en 2025 Focus actuel Stellantis Niveau 3 Arrêté ADAS, optimisation progressive Mercedes-Benz Niveau 3 En cours de déploiement Véhicules premium BMW Niveau 3 Expansion en marche Marché haut de gamme

Cette diversification des approches traduit les incertitudes et les ajustements tactiques propres à un secteur encore en transition. Chaque acteur opte pour des niveaux d’engagement différenciés, selon sa capacité à absorber les risques et à répondre aux tendances de consommation émergentes.

Perspectives d’évolution pour la conduite autonome

Sur fond de compétitivité et d’innovation, la course à la voiture autonome marque donc une pause pour Stellantis. D’autres fabricants poursuivent leurs paris technologiques, tout en préparant la montée en puissance progressive des systèmes semi-autonomes.

L’histoire d’AutoDrive rappelle que la maîtrise du pilotage intelligent dépend autant d’innovations techniques que de choix industriels réalistes, basés sur l’équilibre entre attentes sociétales, disponibilité réglementaire et soutenabilité financière.

