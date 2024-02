Le plan stratégique de Renault pour conquérir le marché des véhicules électriques en Europe

Contenu







L’industrie automobile est en pleine mutation et les constructeurs se livrent une guerre acharnée pour remporter la bataille du marché des voitures électriques, notamment en Europe. Renault n’est pas en reste et multiplie les initiatives afin d’accroître sa part de marché sur ce secteur prometteur.

Renault mise sur l’innovation pour séduire les consommateurs

Incontournable acteur du marché européen, Renault affiche clairement ses ambitions en matière de véhicules électriques. Pour y parvenir, la marque au losange capitalise sur son savoir-faire technologique et s’appuie sur deux axes majeurs : l’amélioration de l’autonomie et le développement de modèles connectés.

Augmenter l’autonomie des véhicules

Une des principales problématiques rencontrées par les consommateurs lorsqu’ils envisagent l’achat d’une voiture électrique réside dans l’autonomie offerte par ces véhicules. Conscient de cet enjeu, Renault travaille sur l’optimisation des systèmes de stockage de l’énergie et l’allègement des composants, permettant ainsi d’augmenter sensiblement l’autonomie de ses modèles. Par exemple, la nouvelle version de la populaire Renault ZOE propose désormais une autonomie supérieure à 300 km, un argument de taille pour convaincre les automobilistes de passer au tout électrique.

Développer des modèles connectés et intelligents

De nos jours, la voiture se doit d’être plus qu’un simple moyen de transport. Les consommateurs recherchent des véhicules intelligents et connectés qui leur offrent un confort et une expérience de conduite optimale. Renault a bien saisi cet être et multiplie les efforts pour proposer des modèles intégrant les dernières technologies en matière de connectivité et d’assistance à la conduite.

L’une des nouveautés majeures sur ce plan est l’introduction du système de conduite autonome de niveau 2, qui permet une assistance semi-automatisée lors de certaines situations de conduite, améliorant ainsi la sécurité et le confort des automobilistes. Outre cela, Renault travaille également au développement de solutions de connectivité embarquée telles que Android Auto ou Apple CarPlay, servant à synchroniser les smartphones et à faciliter l’accès aux applications ainsi qu’à divers services.

Investir dans le réseau de recharge : un enjeu majeur pour Renault

A toutes ces avancées technologiques s’ajoute un autre élément clé pour accroître la part de marché de Renault sur le secteur des voitures électriques : l’infrastructure de recharge. Dans cette optique, le constructeur français se montre particulièrement actif dans le déploiement et l’amélioration du réseau européen de bornes de recharge tant pour ses propres clients que pour l’ensemble des conducteurs de véhicules électriques.

Participer activement au développement de stations de recharge

Le manque d’infrastructures publiques de recharge est souvent perçu comme un frein à l’adoption des véhicules électriques. Afin de pallier ce problème, Renault s’associe régulièrement avec des partenaires locaux ou européens pour mettre en place de nouvelles stations de recharge rapide sur les axes routiers et dans les agglomérations. De plus, le constructeur participe activement à des projets de recherche visant à améliorer la performance et la durabilité des bornes de recharge.

Soutenir le déploiement de technologies innovantes

Au-delà du développement des infrastructures de recharge classiques, Renault investit également dans des solutions innovantes telles que la recharge sans fil ou par induction, ainsi que dans des initiatives visant à faciliter l’accès aux bornes de recharge pour les utilisateurs. Par exemple, la mise en place d’applications mobiles permettant de localiser les points de recharge disponibles, de réserver un créneau horaire ou encore de payer les services à distance constitue un levier essentiel pour démocratiser l’utilisation des véhicules électriques.

Réduire les coûts pour rendre les voitures électriques accessibles au plus grand nombre

Enfin, pour augmenter sa part de marché sur le secteur des véhicules électriques, Renault doit nécessairement proposer des modèles attractifs en termes de prix. Conscient que le coût initial constitue l’une des principales barrières à l’achat pour de nombreux consommateurs, le constructeur français s’attache donc à réduire les coûts de production et à optimiser ses processus industriels afin de rendre les voitures électriques plus accessibles.

Optimiser les processus de fabrication

Dans cette optique, Renault s’appuie notamment sur son expertise en matière de standardisation et de modularité des plateformes, ainsi que sur la mutualisation des ressources avec les autres membres du groupe (tels que Nissan ou Mitsubishi). De plus, le constructeur français travaille constamment sur l’optimisation des chaînes de fabrication dédiées aux véhicules électriques pour réduire les temps d’assemblage et les coûts associés.

Bénéficier de partenariats stratégiques

En outre, Renault tisse également des alliances stratégiques avec d’autres acteurs du secteur automobile, notamment en ce qui concerne les composants clés des véhicules électriques tels que les batteries. La marque française bénéficie ainsi des économies d’échelle importantes, lui permettant d’amortir les coûts de développement et d’accélérer la commercialisation de ses modèles électriques à des prix compétitifs.

En misant sur l’innovation, le développement d’un réseau de recharge efficace et la réduction des coûts, Renault affiche une stratégie ambitieuse pour conquérir le marché européen des véhicules électriques. Plus que jamais, la marque au losange semble prête à relever les défis liés à la transition énergétique et à l’évolution des attentes des consommateurs pour renforcer sa place de leader sur ce segment en plein essor.