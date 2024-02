Les ambitions de Ford en matière d’électrification : focus sur les camionnettes et véhicules utilitaires

Contenu







Avec la transition progressive vers un avenir plus respectueux de l’environnement, l’industrie automobile se voit contrainte de proposer des solutions adaptées aux besoins des consommateurs tout en réduisant leur empreinte carbone. Ce défi majeur, Ford le relève grâce à une stratégie d’électrification de sa gamme et notamment dans le segment des camionnettes et des véhicules utilitaires.

Quels sont les projets d’électrification de Ford pour sa gamme ?

Ford, comme beaucoup d’autres constructeurs automobiles, investit massivement dans le développement de technologies électriques et hybrides. L’objectif affiché est de proposer des modèles toujours plus performants et responsables, tout en répondant aux exigences légales en matière de réduction des émissions polluantes.

Dans ce contexte, l’entreprise a annoncé son plan d’investir 22 milliards de dollars d’ici 2025 afin de développer des versions électrifiées de ses véhicules phares, parmi lesquels figurent notamment les iconiques Ford Mustang, F-150, Explorer ou encore Transit.

Des modèles hybrides pour amorcer la transition écologique

Avant de passer complètement à l’électrique, Ford mise également sur des motorisations hybrides pour séduire les professionnels et particuliers soucieux de l’environnement. Le constructeur propose d’ores et déjà plusieurs modèles équipés de motorisations hybrides, notamment la Ford Mondeo Hybrid ou encore le SUV Ford Kuga, qui offrent des niveaux de consommation et d’émissions de CO2 réduits.

Des camionnettes et véhicules utilitaires électriques pour répondre aux besoins professionnels

Face à l’enjeu environnemental et économique que représente l’électrification des flottes professionnelles, Ford met un point d’honneur à adapter sa gamme de véhicules utilitaires et camionnettes, plus particulièrement avec le développement de versions 100% électriques. L’un des exemples les plus marquants est sans doute le Ford E-Transit, qui devrait arriver sur le marché européen fin 2021.

Ford E-Transit : le futur incontournable des véhicules utilitaires ?

Annoncé en novembre 2020, le Ford E-Transit est une version entièrement électrique du célèbre fourgon Transit, disponible en différentes configurations de taille et de capacité de charge utile.

Avec une autonomie annoncée de 350 km selon la norme WLTP, ce modèle répond aux attentes des professionnels réalisant quotidiennement des trajets urbains ou périurbains, mais également à ceux effectuant des missions sur des distances plus importantes. En outre, grâce à sa batterie de 67 kWh compatible avec la recharge rapide (jusqu’à 115 kW), le temps de charge peut être grandement réduit, permettant au E-Transit de s’intégrer sans problème aux flottes professionnelles.

Une connectivité à l’épreuve des exigences professionnelles

Pour accompagner cette transition vers l’électrique, Ford a également développé une version spécifique de Ford Telematics dédiée à la gestion des véhicules électriques au sein d’une flotte professionnelle. Cette plateforme offre aux gestionnaires un accès en temps réel à des données clés telles que la localisation du véhicule, son autonomie restante ou encore les statistiques de consommation d’énergie. Elle permet ainsi d’optimiser la gestion des véhicules électriques et de maximiser leur efficacité opérationnelle.

Le segment des camionnettes : une nouvelle ère avec l’arrivée du Ford F-150 Lightning

Si le Ford E-Transit représente un pas important dans l’électrification des véhicules utilitaires, ce n’est qu’une étape sur la voie tracée par le constructeur américain. L’autre grande nouveauté attendue est l’arrivée prochaine du Ford F-150 Lightning, une version 100% électrique du mythique pick-up.

Quand performance rime avec respect de l’environnement

Annoncé pour mi-2022 aux États-Unis, le Ford F-150 Lightning propose jusqu’à 563 ch et 1050 Nm de couple tout en étant zéro émission, une première pour un pick-up aussi puissant et populaire. Grâce à une autonomie estimée entre 370 et 480 km selon les versions, le F-150 Lightning s’annonce comme une solution crédible pour les professionnels recherchant un véhicule écologique sans renoncer aux qualités de leur pick-up actuel.

Un intérêt croissant sur le marché européen

Si le Ford F-150 Lightning est pour l’instant réservé au marché américain, son succès pourrait bien lui ouvrir les portes du marché européen, où les pick-ups séduisent de plus en plus les consommateurs. S’il venait à être commercialisé en Europe, le F-150 Lightning pourrait offrir une alternative intéressante face aux autres camionnettes électriques, et ainsi continuer à promouvoir la stratégie d’électrification de la gamme Ford.

Avec ces nouveaux modèles électriques et hybrides performants et adaptés aux besoins des professionnels, Ford affiche sa volonté de prendre part activement à la transition énergétique tout en proposant des solutions innovantes. Le segment des camionnettes et des véhicules utilitaires n’a pas dit son dernier mot dans cette nouvelle ère de l’automobile et sera assurément un élément clé du développement des technologies électriques chez Ford.