Stellantis et Saft s’associent pour développer une batterie intelligente pour voiture sans onduleur ni chargeur

Contenu







Partenariat entre Stellantis et Saft pour révolutionner les batteries de véhicules électriques

Stellantis, le groupe automobile issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, s’associe avec Saft.

Un leader mondial dans la conception et la production de batteries avancées pour l’industrie, afin de développer une batterie intelligente pour voiture sans onduleur ni chargeur.

Cette collaboration vise à accélérer l’électrification du marché automobile et à proposer des solutions innovantes en matière d’autonomie, de performance et de coûts pour les véhicules électriques.

Une batterie plus performante et moins coûteuse

La nouvelle batterie développée par Stellantis et Saft intégrera directement l’onduleur et le chargeur dans la batterie. Cela permettra non seulement de gagner en poids et en taille, mais aussi de réduire les coûts de fabrication des véhicules électriques.

En éliminant ces deux composants, la batterie deviendra également plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.

Gain de poids et de taille

Intégration de l’onduleur et du chargeur dans la batterie

Élimination de câbles supplémentaires

Moins de composants à installer et à entretenir

Meilleure répartition du poids dans le véhicule

Réduction des coûts de fabrication

Moins de composants à acheter et à stocker

Diminution des délais d’approvisionnement en matériel

Simplification du processus de production

Facilitation de la maintenance et du service après-vente

Un système intelligent pour une meilleure autonomie et une recharge optimisée

La batterie intelligente développée par Stellantis et Saft bénéficiera d’un système de gestion avancée qui permettra d’optimiser l’autonomie, les performances et la durée de vie de la batterie. Ce système sera capable de s’adapter aux différents modes de conduite, aux conditions climatiques, ainsi qu’au comportement du conducteur.

Adaptation aux modes de conduite

Gestion des performances en fonction de l’utilisation du véhicule (ville, autoroute, montagne…)

Optimisation de l’autonomie selon les besoins du conducteur (conduite sportive, éco-conduite…)

Amélioration de la régénération de l’énergie lors des phases de décélération et de freinage

Adaptation aux conditions climatiques et au comportement du conducteur

Ajustement de la consommation d’énergie en fonction de la température extérieure

Adaptation de la recharge en fonction des habitudes de conduite et des préférences du conducteur (recharge rapide, lente, programmée…)

Mise à jour régulière du système pour optimiser la gestion de la batterie au fil du temps

Un pas vers une électrification plus rapide du marché automobile

Le développement de cette batterie intelligente par Stellantis et Saft marque une étape importante dans la transition vers une mobilité plus durable et écologique. En proposant une solution plus performante, moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement, les deux partenaires espèrent contribuer à accélérer l’électrification du marché automobile.

Augmentation du nombre de modèles de véhicules électriques disponibles sur le marché

Réduction des prix pour les consommateurs grâce à une fabrication moins coûteuse

Amélioration de l’autonomie des véhicules électriques, rendant leur utilisation plus attractive pour les automobilistes

Développement de nouvelles infrastructures de recharge adaptées aux batteries intelligentes

En conclusion, le partenariat entre Stellantis et Saft ouvre la voie à une nouvelle génération de batteries pour véhicules électriques, qui devrait favoriser l’adoption de ces derniers par un plus grand nombre de consommateurs. La batterie intelligente développée conjointement par les deux entreprises promet d’offrir une meilleure autonomie, des performances accrues et une réduction des coûts de fabrication, tout en étant plus respectueuse de l’environnement.