Top 10 des entreprises de logistique en France en 2025 : les leaders qui boostent la supply chain européenne

La France, en tant que carrefour stratégique du commerce européen, abrite de nombreuses entreprises de logistique de premier plan.

Ces sociétés jouent un rôle crucial dans la gestion efficace des chaînes d’approvisionnement, tant au niveau national qu’international.

Liste des entreprises de logistique en France

Voici une sélection des dix principales entreprises de logistique en France, reconnues pour leur expertise et leur portée mondiale.

Ce que vous devez retenir 🧭 [TOP 10 Entreprises logistiques en France] :

🚚 La France héberge des leaders du transport et de la logistique, comme Geodis ou FM Logistic, jouant un rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

📦 Ces entreprises proposent des services logistiques complets : transport, entreposage, logistique e-commerce, gestion du froid ou solutions sur mesure pour l’industrie.

🌍 Avec une forte présence internationale, elles favorisent le commerce global et renforcent la compétitivité économique française à travers l’innovation et la durabilité.

🔑 Des noms comme ID Logistics, XPO Logistics, STEF ou DocShipper se distinguent par leur spécialisation, leur innovation et leur expertise sectorielle

1. Geodis

Geodis est une entreprise française multinationale spécialisée dans le transport et la logistique. Filiale à 100 % de la SNCF, elle emploie 53 000 personnes et est présente dans 166 pays. Geodis offre une gamme complète de services, notamment le fret international, la logistique contractuelle, la distribution express, le transport routier et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

2. FM Logistic

Fondée en 1967, FM Logistic est une entreprise familiale française spécialisée dans la logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Présente en Europe, en Asie et en Amérique latine, elle propose des services d’entreposage, de conditionnement, de transport et de logistique e-commerce. Avec environ 170 entrepôts et 28 600 employés, FM Logistic dessert principalement les secteurs des biens de grande consommation et de la grande distribution.

3. ID Logistics

ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, offrant des solutions sur mesure dans les domaines de l’entreposage, du transport et des services à valeur ajoutée. Présent dans 18 pays, ID Logistics se distingue par son approche innovante et durable de la logistique.​

4. XPO Logistics

XPO Logistics est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique. En France, l’entreprise offre des services de transport de lots complets, de distribution et de logistique contractuelle, avec un accent particulier sur l’innovation technologique

5. STEF

Spécialisée dans la logistique du froid, STEF est une entreprise européenne qui assure le transport et la logistique des produits alimentaires sous température contrôlée. Avec une forte présence en France, STEF est un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.​

6. Daher

Daher est un équipementier qui développe des solutions intégrées pour les industries aéronautique et nucléaire, combinant fabrication et services logistiques. En France, Daher offre des services de logistique industrielle, de transport et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

7. Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel est une entreprise suisse de logistique avec une forte présence en France. Elle propose des services de fret maritime, aérien, terrestre et de logistique contractuelle, s’appuyant sur un réseau mondial étendu.​

8. Groupe CAT

Spécialisé dans le transport et la logistique automobile, le Groupe CAT est un acteur majeur en France et en Europe. Il offre des services de transport de véhicules, de pièces détachées et de logistique industrielle.​

9. Viapost

Filiale du groupe La Poste, Viapost est spécialisée dans la logistique e-commerce et la supply chain. Elle propose des solutions de préparation de commandes, de transport et de distribution pour les acteurs du commerce en ligne.​

10. DocShipper

DocShipper est une entreprise innovante qui simplifie l’import/export grâce à une gamme complète de services, incluant le sourcing, le contrôle qualité, la logistique internationale et la distribution B2C en Europe. Présente dans plus de 40 pays, DocShipper accompagne ses clients tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ces entreprises illustrent la diversité et la richesse du secteur logistique en France, contribuant activement à l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et au dynamisme économique du pays.