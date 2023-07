Devenez un as de l’esthétique automobile grâce à une formation de qualité

Contenu







Dans l’univers de l’esthétique automobile, le covering est devenu un art incontournable.

Cette technique qui consiste à recouvrir intégralement ou partiellement la carrosserie d’un véhicule avec un film adhésif, est très prisée pour son apport esthétique et sa capacité de protection.

Vous êtes passionné par l’automobile et envisagez d’embrasser le métier de poseur de film ou de préparateur esthétique ? C’est le moment de faire de votre passion une réalité.

Cet article vous dévoile tout sur ce métier de poseur de covering et vous livre les détails des formations disponibles en France pour vous permettre de devenir un véritable expert.

Pourquoi se former au detailing et au covering de véhicules ?

Être poseur de covering ou préparateur esthétique auto nécessite une formation de qualité. En effet, ces métiers de l’esthétique automobile demandent de maîtriser des techniques spécifiques et l’utilisation de produits adaptés aux différentes caractéristiques des véhicules.

Avec une formation au detailing et au covering, vous apprendrez par exemple, le polissage et le lustrage de la carrosserie, des techniques essentielles pour rendre un véhicule le plus attrayant possible.

Mais aussi, si vous optez pour une formation covering, vous découvrirez les différentes techniques de pose de film, que ce soit pour le total covering ou le semi-covering. Cette formation vous permettra aussi de vous familiariser avec les différentes sortes de films existants, leurs particularités et leurs conditions de pose.

Enfin, suivre une formation dans le domaine de l’esthétique automobile est la garantie d’un apprentissage encadré par des professionnels du secteur. Vous aurez ainsi l’opportunité de pratiquer et d’acquérir de l’expérience sur une variété de véhicules et de situations.

Quelles sont les formations disponibles en France ?

En France, plusieurs centres proposent des formations adaptées à ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure du detailing et du covering. Ces centres de formation sont répartis sur tout le territoire, ce qui permet à chacun de trouver une formation près de chez soi.

Au programme de ces formations : des cours théoriques pour comprendre les principes de l’esthétique automobile, mais aussi de nombreuses heures de pratique pour se familiariser avec les techniques et les produits et être prêt à intervenir sur tout type de véhicule.

Par exemple, dans le département des Yvelines, un nouveau centre propose une formation covering très complète. Cette formation est destinée à ceux qui souhaitent devenir des experts dans la pose de film sur véhicule. Elles permettent d’acquérir une connaissance approfondie des différentes techniques de pose, des produits et des outils nécessaires. D’autres formations plus spécifiques, axées sur le lustrage, polissage sont également accessibles.

Quels sont les débouchés après une formation en detailing et en covering ?

Après une formation en detailing ou en covering, les débouchés sont nombreux. Vous pouvez par exemple travailler en tant que poseur de film dans un garage, un concessionnaire ou une entreprise spécialisée dans l’esthétique automobile. Vous pouvez également devenir préparateur esthétique auto dans un centre de detailing.

L’autre option est de travailler à votre compte. Créer votre propre entreprise de detailing ou de covering vous offre la possibilité de développer un service sur mesure pour vos clients, et de créer un lien privilégié avec eux.

Pourquoi faire appel à un professionnel formé en esthétique automobile ?

Pour les propriétaires de véhicules, faire appel à un professionnel formé en esthétique automobile est un gage de qualité. En effet, un professionnel formé possède toutes les compétences nécessaires pour sublimer un véhicule, que ce soit par la réalisation d’un detailing minutieux ou la pose d’un film covering aux finitions impeccables.

Un professionnel formé est également un expert capable de conseiller sur les meilleurs produits et techniques à utiliser en fonction des caractéristiques des véhicules et des envies de chacun. Il connait la qualité des films et le professionnel est formé pour que la qualité de leur pose soit essentielle concernant la durée dans le temps d’un covering.

En conclusion, le métier de poseur de film ou de préparateur esthétique auto requiert des compétences techniques pointues. Opter pour une formation en detailing ou en covering est ainsi essentiel si vous souhaitez vous lancer dans ce secteur. En France, de nombreux centres de formation proposent des programmes adaptés à vos ambitions. Alors n’hésitez plus, et faites de votre passion pour l’esthétique automobile votre métier.