L’UNESCO face aux défis de la durabilité : intelligence artificielle, énergie et Large Language Models

Alors que l’Afrique du Sud inaugure sa présidence au G20 en 2025 sous la devise « solidarité, égalité et durabilité », des enjeux majeurs émergent autour du développement technologique et de son impact environnemental. L’UNESCO entend s’impliquer activement sur les questions relatives à l’intelligence artificielle (IA), incluant la gestion durable de l’énergie pour les systèmes comme les modèles de langage de grande taille (LLMs). Cette dynamique reflète une préoccupation mondiale croissante sur la manière d’allier progrès numérique et respect des ressources planétaires.

L’engagement de l’UNESCO sur l’intelligence artificielle

L’implication de l’UNESCO dans le dossier de l’intelligence artificielle s’inscrit dans une volonté de garantir que l’innovation technologique demeure compatible avec les principes éthiques et le développement durable. À l’occasion du G20 de 2025, trois axes majeurs sont privilégiés : croissance inclusive, sécurité alimentaire et intelligence artificielle. Dans ce contexte international, l’organisation joue un rôle consultatif qui vise à instaurer des normes globales pour encadrer le recours croissant à ces technologies.

Les échanges initiés à travers les instances du G20 ambitionnent ainsi de catalyser une réflexion partagée sur les impacts sociaux et économiques liés à l’essor de l’IA. La contribution de l’UNESCO consiste à conseiller sur les bonnes pratiques, tout en examinant la répartition équitable des bénéfices issus de ces avancées. Ce dialogue multilatéral favorise la prise en compte des spécificités régionales et permet de prévenir l’aggravation des inégalités numériques à travers le globe.

Durabilité numérique et consommation énergétique

La question environnementale s’invite désormais au centre des débats sur l’intelligence artificielle, spécialement en matière de consommation d’énergie. Les modélisations nécessaires au fonctionnement des LLMs exigent souvent des infrastructures informatiques colossales, augmentant sensiblement la demande énergétique à l’échelle mondiale. Face à cette réalité, articuler intelligence artificielle et durabilité devient indispensable pour éviter d’accentuer la pression sur les ressources naturelles.

L’UNESCO s’intéresse particulièrement à cet aspect, promouvant la nécessaire compatibilité entre performance informatique et réduction de l’empreinte carbone. Plusieurs pistes sont envisagées pour améliorer l’efficacité énergétique des datacenters et encourager l’exploitation d’énergies renouvelables. Cette orientation tend à aligner la révolution numérique avec l’ensemble des objectifs de développement soutenu définis par la communauté internationale.

Quels sont les défis énergétiques des LLMs ?

L’entraînement des modèles de langage de grande taille mobilise d’importants moyens matériels et consomme des quantités significatives d’électricité. Selon certains rapports, un modèle récent peut générer plusieurs tonnes d’émissions de CO₂ durant son apprentissage initial. Au-delà de la phase de développement, l’utilisation quotidienne de ces outils génère elle aussi une charge continue sur les réseaux électriques, rendant leur déploiement massif parfois difficilement conciliable avec les engagements climatiques fixés au niveau international.

Ces enjeux soulèvent la nécessité de repenser la façon dont les architectures logicielles et matérielles sont conçues. Alléger la consommation énergétique, optimiser l’utilisation des ressources ou favoriser l’innovation dans la conception des composants électroniques figurent parmi les solutions fréquemment évoquées lors des forums spécialisés.

Vers une IA plus responsable : initiatives et stratégies

Face à ces constats, diverses initiatives voient le jour pour mieux piloter la transition vers une intelligence artificielle responsable. Des partenariats internationaux réunissent pouvoirs publics, secteur privé et instituts de recherche autour d’objectifs communs, tels que la limitation de la consommation énergétique ou la promotion de standards écologiques dans la filière du numérique.

Dans cette perspective, des chartes d’engagement et des lignes directrices sont progressivement mises en place, offrant un cadre pour orienter les développeurs et hébergeurs vers des modèles sobres en carbone. Ces efforts collectifs visent à répondre aux appels lancés par l’UNESCO pour placer l’éthique et la durabilité au cœur de l’innovation liée à l’IA.

L’impact des politiques internationales sur l’alignement entre innovation et durabilité

Le contexte du G20 offre un terrain privilégié pour débattre des politiques publiques susceptibles d’influer sur la responsabilité environnementale du secteur technologique. Parmi les priorités retenues, l’appui apporté par l’UNESCO s’articule autour de la diffusion de l’expertise, la coordination entre acteurs et l’élaboration de solutions adaptées aux besoins de chaque région. Cette démarche favorise le transfert de compétences tout en veillant à harmoniser les standards techniques avec les impératifs énergétiques du moment.

Une attention particulière est consacrée aux pays émergents, pour lesquels l’accès aux nouvelles technologies représente une opportunité de développement, mais également un défi concernant la durabilité des modèles adoptés. En encourageant l’utilisation raisonnée des LLMs et en sensibilisant sur leurs effets énergétiques, la gouvernance internationale cherche à concilier essor économique et préservation de l’environnement.

Quelques chiffres clés sur IA et énergie

Pour mieux saisir l’ampleur des problématiques posées, il reste utile de se pencher sur quelques données factuelles relatant la relation entre intelligence artificielle, modèles de langage et demande d’énergie. Ci-dessous, un tableau présente certains ordres de grandeur observés dans le secteur.

Paramètre Valeur indicative Commentaire Temps d’entraînement d’un LLM Plusieurs semaines Dépend du volume de données et de la taille du modèle Consommation énergétique d’un datacenter IA Jusqu’à 50 MW Peut alimenter une ville moyenne Émissions de CO₂ par modèle entraîné Quelques centaines à milliers de tonnes Variable selon méthodes et sources d’énergie utilisées Part estimée de l’IA dans la consommation mondiale d’électricité En progression rapide Sujet à variations selon scénarios futurs

Initiatives actuelles pour une convergence entre technologie et durabilité

Différents projets collaboratifs s’efforcent de réduire l’impact écologique des avancées en intelligence artificielle, avec une attention accrue portée à la transformation énergétique du secteur numérique. L’intégration de critères environnementaux dans les cahiers des charges techniques se généralise peu à peu, poussant les entreprises à investir dans des infrastructures moins gourmandes et plus propres.

D’autres mesures comprennent le soutien à la recherche fondamentale et appliquée sur des algorithmes optimisant l’usage des ressources informatiques. La promotion des sources d’énergie renouvelable pour alimenter les serveurs et le renforcement de la transparence sur les émissions générées par chaque application constituent également des leviers d’action identifiés par les organisations partenaires de l’UNESCO.

Soutien à l’innovation logicielle sobre en énergie

Encadrement réglementaire transfrontalier

Mise en réseau des experts internationaux

Campagnes de sensibilisation auprès du grand public

Quelles perspectives pour l’avenir du secteur ?

L’essor continu des LLMs laisse présager une augmentation progressive des besoins en énergie numérique, tandis que de nouveaux standards émergent pour rationaliser leur fonctionnement. Les recommandations portées par des institutions telles que l’UNESCO entendent baliser ce chemin, en misant sur le partage des connaissances et la coopération scientifique.

L’approche prônée mise sur un équilibre entre accessibilité des innovations et maîtrise de leur impact écologique, engageant la communauté internationale à poursuivre ses efforts dans une logique de co-développement et de responsabilité collective.