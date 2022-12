Minitel en 2022 ou 3615 : Ressusciter avec le Minimit

Est-ce que le Minitel existe encore ?

Oui, le Minitel existe encore aujourd’hui. Bien qu’il ne s’agisse plus de la plate-forme populaire et largement utilisée qu’elle était autrefois, certaines personnes continuent à l’utiliser et de nombreuses entreprises maintiennent encore des services Minitel dédiés.

Le gouvernement français a également tenté de maintenir le système en vie en offrant une série de subventions à ceux qui souhaitent continuer à utiliser le service. Malgré cela, sa popularité a considérablement diminué depuis son apogée à la fin des années 1980 et au début des années 1990, à mesure que des technologies plus avancées devenaient disponibles.

Aujourd’hui, la plupart des utilisateurs accèdent aux services en ligne par le biais d’ordinateurs ou de smartphones plutôt que par le Minitel. Par conséquent, s’il est encore possible d’utiliser un Minitel aujourd’hui, ce n’est certainement plus aussi courant qu’autrefois.

Quel âge a le Minitel en 2022 ?

Le Minitel a été commercialisé pour la première fois en France en 1982, ce qui lui donne presque 40 ans d’âge. Il est rapidement devenu un moyen populaire pour les citoyens français d’accéder aux services en ligne et, à la fin des années 1980, plus de 9 millions de personnes utilisaient le système. Sa popularité a considérablement diminué au cours des décennies suivantes avec l’apparition de technologies plus avancées, mais il existe toujours un petit groupe d’utilisateurs dévoués qui continuent à utiliser le Minitel aujourd’hui malgré son âge

Que pouvez-vous faire avec le Minitel ?

Le Minitel permettait aux utilisateurs d’accéder à divers services en ligne tels que les actualités, les prévisions météorologiques, les informations bancaires, le courrier électronique et même le shopping. Bien que ces services puissent sembler dépassés par rapport aux normes actuelles, ils offraient un niveau de commodité sans précédent lorsqu’ils ont été mis à disposition . Aujourd’hui, la plupart des services offerts par le Minitel sont toujours accessibles en ligne, mais avec une technologie beaucoup plus avancée

Malgré son âge, le Minitel reste un élément apprécié de l’histoire de France et certains utilisateurs dévoués continuent à l’utiliser aujourd’hui. Son adoption généralisée et sa popularité durable témoignent de sa conception et de ses capacités innovantes, malgré les progrès réalisés par d’autres technologies au fil des ans. Que vous soyez à la recherche d’un voyage nostalgique ou simplement curieux de découvrir l’une des inventions les plus emblématiques de la France, le Minitel vaut vraiment la peine d’être exploré !

Qu’est-ce qu’on peut faire avec un Minitel ?

Avec un Minitel, vous pouvez accéder à des services en ligne tels que le courrier électronique, les services bancaires, les réservations de billets de train et d’avion, les recherches dans l’annuaire téléphonique, les informations boursières et les jeux d’argent.

En outre, les utilisateurs avaient accès à des groupes de discussion et à des salles de chat où ils pouvaient interagir avec d’autres utilisateurs. Le Minitel permettait également d’utiliser les fonctions de base du traitement de texte. Plus de 3500 applications différentes étaient disponibles sur le système Minitel. Il s’agissait d’un outil technologique extrêmement populaire en France à l’époque où il était utilisé

Le Minitel a finalement été remplacé par l’Internet. Cependant, il reste une partie importante de l’histoire et de la culture françaises, car il a montré à quel point les technologies de communication peuvent évoluer rapidement et qu’il y a toujours quelque chose de mieux qui attend au coin de la rue. Beaucoup de gens pensent que sans le Minitel

3615 Ulla revient sur le minitel

Le trio derrière Multiplié, Olivier Mével, Cécile Adam et Pascale Moise, a également réanimé des classiques du Minitel comme le site de rencontre 3615 ULLA. Sans risque de faire exploser sa facture téléphonique, cette fois-ci. Vous pourrez y converser avec une intelligence artificielle. Dans un affichage en pixels d’époque, vous pourrez aussi consulter l’horoscope et la météo.

Sources : https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/3615-ulla-revient-sur-le-minitel-7900213255

Ressusciter un Minitel pour 75 € (mais sans facture France Télécom)

Nous en parlions récemment, l’entreprise Multiplié propose de ressusciter un ancien Minitel. Avec la sortie du financement participatif, nous avons maintenant un peu plus de détails. Le Minimit devrait être disponible en mars 2023 et le prix est de 75 €. Comme souvent, les premiers contributeurs reçoivent un petit truc en plus et il s’agit ici d’une carte téléphonique d’époque

Source : https://www.macg.co/ailleurs/2022/12/ressusciter-un-minitel-pour-75-eu-mais-sans-facture-france-telecom-133259

[L’industrie c’est fou] Annuaire inversé, horoscope, 3615 Ulla… Une entreprise fait revivre le Minitel

La société Multiplié a créé un boîtier permettant de connecter son vieux Minitel à sa box internet. Grâce à cela, les utilisateurs nostalgiques peuvent retrouver une bonne partie des services du 3615, de l’annuaire au Minitel Rose.

Source : https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-annuaire-inverse-horoscope-3615-ulla-une-entreprise-fait-revivre-le-minitel.N2074626