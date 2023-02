Les critères de choix pour un logiciel planning en marketing digital

Le marketing digital consiste à exploiter les canaux numériques pour atteindre les internautes et promouvoir ses produits en ligne. C’est une alternative très plébiscitée par les marques à l’heure où la technologie et Internet ont pris le dessus.

Cependant, pour réussir cet exploit, il faut disposer des outils adaptés comme un logiciel de planning gratuit qui simplifie le traitement de données.

Découvrez le top 5 des critères de choix d’un logiciel de planning.

Tenir compte des fonctionnalités du logiciel planning

Contrairement aux solutions payantes, un logiciel planning en ligne gratuit ne dispose pas de toutes les fonctionnalités pour gérer et planifier votre projet. Vous devez donc vous tourner vers le logiciel qui propose au moins les fonctions de base. Avec votre logiciel, vous devez pouvoir :

Faire des visuels et créer des contenus pour les réseaux sociaux comme Twitter ;

Réaliser une campagne d’emailing en proposant des abonnements à la Newsletter ;

Opérer une recherche de mots-clés SEO ainsi qu’une analyse concurrentielle ;

Avoir la possibilité de changer quelques éléments sur votre site internet si vous en avez.

Le logiciel doit également vous permettre de planifier la date et l’heure de vos publications pour atteindre le plus de cibles possibles. Il faut noter que ces différents services sont généralement restreints et que vous devez passer à la version payante pour avoir plus de possibilités. Pour développer votre présence en ligne et attirer de potentiels leads, vous devez utiliser un comparateur afin de trouver le meilleur logiciel.

Se référer à l’ergonomie du logiciel

Pour réussir votre growth marketing, il est essentiel d’avoir un logiciel facile et simple à prendre en main. Pour commencer, celui-ci doit avoir une petite démo qui vous permet de comprendre rapidement les différentes fonctionnalités et où les trouver. Il doit être fluide et présenter un dashboard à partir duquel vous accédez facilement aux autres onglets.

Avec votre outil de planning gratuit, vous devez avoir la possibilité d’associer des couleurs à chacune de vos actions. Même celles qui ne sont pas inachevées doivent être reconnaissables. Cela vous permet de vous retrouver plus facilement, de gérer aisément les tâches et d’optimiser le temps de traitement. Pour augmenter votre productivité et bien organiser votre campagne de marketing digital, l’ergonomie de l’outil est un critère incontournable.

Un outil de planning à caractère collaboratif

Pour une grande entreprise, la réalisation d’une campagne marketing digitale nécessite souvent la collaboration de plusieurs acteurs. Chacun des collaborateurs doit donc pouvoir s’y connecter. Ils doivent avoir leur espace personnel pour réaliser certaines tâches spécifiques visant à augmenter votre productivité. Vous devez aussi partager avec eux certaines informations à caractère public.

En tenant compte de tous ces besoins, il est primordial que le logiciel gratuit soit collaboratif. Il doit avoir un espace de tchat où vous pouvez facilement échanger avec le personnel. Un plug-in de planning doit y être intégré pour faciliter le partage des tâches. Généralement, ce sont des options qui sont proposées uniquement en version payante. Tournez-vous donc vers les logiciels en open source pour avoir accès gratuitement à ces portions de code et les intégrer dans l’outil.

Un logiciel poreux à la personnalisation

Le quatrième critère pour bien choisir son logiciel de planning est la possibilité de le personnaliser. En effet, l’outil doit à la fois s’adapter lorsque vous désirez faire une campagne sur les réseaux et par mail. Vous devez facilement pouvoir y intégrer des logiciels de :

Messagerie ;

Gestion des clients ;

Mailing avancé, etc.

Vous devez être en mesure de le paramétrer en ajoutant, en supprimant ou en modifiant des éléments sur votre tableau de bord. Cela vous permet d’anticiper sur vos besoins afin de pérenniser la viabilité de votre projet et d’augmenter le rendement.

Veiller à l’accessibilité de l’outil

Il faut savoir que les internautes passent beaucoup de temps sur leur téléphone et sont quasiment tout le temps en ligne. Il faudrait donc que l’entreprise suive à peu près ce même rythme pour attirer le maximum de clients. Ainsi, il peut plus rapidement augmenter ses ventes en ligne.

Partant de ce principe, il faut que le logiciel de planning en ligne gratuit puisse être accessible depuis n’importe quel type de support : PC, smartphone, tablettes, etc. Cela permet à l’équipe d’avoir accès aux rapports, aux notifications et les autres données en temps et en heure. Même s’il pèse peu dans la balance, l’accessibilité permet de gagner du temps. Ce critère s’avère particulièrement utile lorsque vous devez réaliser des tâches urgentes.

Encore appelé CRM, le logiciel de planning marketing vous aide à centraliser les informations et à automatiser les tâches. Il est important de bien le choisir pour profiter de ses nombreux avantages.